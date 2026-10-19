El Gobierno aprobará este martes las ayudas para alojamientos universitarios asequibles de UPO y Jaén, con 9,5 millones

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de 45 millones de euros para impulsar residencias universitarias públicas, que incluye las ayudas ya anunciadas para la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y la Universidad de Jaén (UJA), que suman cerca de 9,5 millones de euros.

La aprobación permitirá avanzar en la financiación de estas actuaciones, cuyo reparto se dio a conocer previamente y contempla 6.504.300 euros para la UPO y 3.564.000 euros para la UJA. En el caso de la universidad sevillana, el proyecto prevé promover 219 alojamientos en una parcela municipal situada en Montequinto, en Dos Hermanas.

Sánchez ha explicado que el paquete comprende siete proyectos que se pondrán en marcha "en un muy breve espacio de tiempo" y permitirán crear, en una primera fase, cerca de 2.000 nuevas plazas en universidades públicas del conjunto del país.

El presidente ha vinculado esta medida con las dificultades de acceso a la vivienda que afronta el alumnado que necesita desplazarse para cursar sus estudios, una problemática que, según ha señalado, ha abordado tanto con representantes de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) como de los estudiantes.

"Cuando un estudiante no puede permitirse vivir donde le gustaría estudiar, lo que sucede es que al final la universidad deja de ser ese motor de prosperidad y de igualdad de oportunidades que todos queremos que sea", ha manifestado.

En este sentido, ha defendido que facilitar el acceso a una residencia o una vivienda contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades de quienes deben trasladarse para estudiar, y ha recalcado que la universidad "no es inmune" al problema habitacional.

El paquete de ayudas se aprobará, según ha avanzado, junto al Estatuto del Estudiante Universitario.

Las condiciones aprobadas previamente para estas promociones contemplan que mantengan su finalidad pública y ofrezcan precios asequibles, que deberán concretarse en las correspondientes resoluciones o convenios, junto con las actuaciones y sus plazos de ejecución.

El precio máximo incluirá suministros y servicios como electricidad, agua y conexión wifi. Las ayudas se enmarcan en el protocolo interministerial suscrito en octubre de 2024 para impulsar el alquiler asequible de vivienda universitaria.