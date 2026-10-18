El Gobierno destaca que el Ingreso Mínimo Vital protege en septiembre a casi 95.000 personas en la provincia de Granada

Archivo - Intituto Nacional de la Seguridad Social, Zaragoza - ERUOPA PRESS - Archivo

GRANADA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Granada ha destacado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en septiembre a 31.611 hogares de la provincia en los que viven 94.680 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). La cuantía media de la prestación es de 575,72 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a cerca de 18,86 millones de euros.

Según ha indicado en una nota, en septiembre, hay 4.096 prestaciones activas más de las que había hace un año, lo que supone un incremento del 14,9%. En cuanto a la evolución de los beneficiarios, este mes se contabilizan 11.202 beneficiarios más que los registrados en septiembre de 2025 (+13,4%).

Aproximadamente, dos tercios de los titulares son mujeres. En concreto, en septiembre han sido 22.133 mujeres, el 70% del total. También son mujeres la mayor parte de los beneficiarios: 49.820, el 52,6%. En conjunto, el IMV ha llegado a 46.177 de hogares y ha beneficiado a casi 136.000 personas desde su inicio hace más de seis años.

En la actualidad, 37.168 niños, niñas y adolescentes son beneficiarios de la prestación, lo que representa el 39,2% del total. En términos acumulados, más de 57.000 han estado cubiertos desde 2020 por esta prestación en Granada. Asimismo, más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuenta con menores a cargo (21.139 hogares, el 66,8% del total), lo que evidencia su impacto directo en la reducción de la pobreza infantil.

El perfil de los hogares protegidos revela la relación entre vulnerabilidad económica y estructura familiar. De ellos, 4.813 son monoparentales, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. "Esta realidad refleja una mayor exposición a la precariedad y evidencia que las dificultades económicas se concentran con más intensidad en este modelo de familia", ha asegurado.

El Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI) refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo o hija a cargo. En septiembre, 21.613 hogares lo recibieron, con una ayuda media de 68,27 euros por menor y de 117,95 euros por hogar. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

El IMV también actúa como herramienta de acompañamiento hacia la inclusión de los jóvenes. La edad media de los beneficiarios, situada en 28,07 años -y en 20,06 años si se excluye a los titulares- refleja su impacto en las etapas en que se inicia la vida laboral. La compatibilidad con rentas del trabajo y los incentivos a la inserción laboral refuerzan su papel como palanca hacia el empleo.

Precisamente, las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos o hijas a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.