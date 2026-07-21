El Gobierno destina 3,5 millones a las obras de emergencia en la A-44 y la N-323 en Jaén tras el temporal de borrascas

Archivo - Vista área de la autovía A-44 a su paso por la provincia de Jaén. - GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha tomado razón este martes de la declaración de emergencia para las obras de reparación de taludes y sistemas de drenaje en la autovía A-44 y en la carretera N-323 a su paso por la provincia de Jaén.

Las actuaciones, motivadas por los graves daños ocasionados por los temporales del pasado invierno, cuentan con un presupuesto total de 3.565.146,84 euros (IVA incluido).

Según ha informado desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostebible, la sucesión de varias borrascas virulentas consecutivas entre el 20 de enero y el 15 de febrero de 2026 dejó precipitaciones acumuladas y vientos excepcionales en la provincia. Este temporal afectó gravemente a los taludes de desmonte de ambas vías y a los sistemas de drenaje de la A-44, concretamente en los términos municipales jiennenses de Pegalajar, Cárcheles y Campillo de Arenas.

Entre las incidencias más destacadas, una fuerte crecida del río Campillo provocó daños estructurales en el muro de mampostería y en el terraplén de la N-323. Asimismo, quedó completamente inutilizada una obra de drenaje transversal en la margen derecha del enlace 67 de la autovía A-44, lo que generó arrastres de tierra y lodo que llegaron a afectar tanto al carril de aceleración de incorporación como a la propia calzada.

Ante esta situación de riesgo para la seguridad vial, la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Oriental emitió un informe técnico en el que estimaba prioritario intervenir de urgencia en la A-44 para la estabilización de taludes en la margen derecha --del punto kilométrico 68+930 al 69+050 y del punto kilométrico 69+390 al 69+470--.

En la margen izquierda se recomendaba intervenir desde el punto kilométrico 56+670 al 56+700, así como en la salida de la boca norte del túnel de La Cerradura, en el punto kilométrico 57+350, del margen izquierdo.

En lo que respecta a los sistemas de drenaje, se apuntaba la necesidad de reconstrucción integral del sistema de drenaje en el enlace 67, en el margen derecho.

Por otro lado, en la N-323 se recomendaba la estabilización de taludes en ambas márgenes, desde el punto kilométrico 57+750 al 57+850, así como en la margen izquierda del tramo comprendido desde el punto kilométrico 61+845 al 61+915.

Según se ha informado desde el Ministerio, las obras tienen como objetivo consolidar las infraestructuras afectadas, garantizar la estabilidad de los terrenos colindantes a las carreteras y reestablecer las plenas condiciones de seguridad y vialidad en este importante eje de comunicación de la provincia de Jaén.