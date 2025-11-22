El Gobierno dice que la propuesta de desarrollo de la red eléctrica y que afecta a Córdoba aún recibe alegaciones

Imagen del documento sometido a información pública en el que se aprecian las principales actuaciones en Córdoba y provincias aledañas. - GOBIERNO DE ESPAÑA

CÓRDOBA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Nación ha explicado al portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, que "la propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030", elaborada por el "Operador del Sistema (Red Eléctrica de España)", está "siendo sometida" desde el pasado octubre "a información pública, para que se puedan presentar las alegaciones que se estimen oportunas".

Así lo recoge la respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press y que, con fecha del pasado 12 de noviembre, ha dado el Gobierno de España a Santiago, quien preguntó por escrito el pasado octubre si "¿puede el Gobierno concretar sus planes de refuerzo del sistema eléctrico en la provincia de Córdoba en los próximos cinco años y especialmente los cercanos al Norte de la provincia?", y también si "¿puede concretar sus planes de refuerzo de la infraestructura eléctrica y especialmente los cercanos a municipios del Valle del Guadalquivir?".

A este respecto y en la exposición de motivos de la pregunta, que también suscribe el diputado de Sumar Toni Valero, se señala que la citada propuesta inicial, el Plan H2030, "es el documento que marca las inversiones a ejecutar para mejorar la red eléctrica del país durante los próximos cinco años (13.600 millones de euros) y recientemente ha salido a información pública".

Este documento, según ha subrayado Santiago en su argumentación, "reconoce la necesidad de un mallado entre Badajoz y Córdoba para el refuerzo del suministro de Los Pedroches y el Guadiato, pero lo posterga a más allá del horizonte 2030, un plazo inasumible para la provincia de Córdoba, especialmente la zona Norte".

A este se une, según ha señalado el también portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, que "los municipios cordobeses de Fuente Palmera y Fuente Carreteros sufren constantes cortes de suministro eléctrico, por la grave avería de un transformador de la compañía Endesa y los lentos tiempos de respuesta en las maniobras de reparación. Estas incidencias se suman a las deficiencias ya existentes en el suministro eléctrico del municipio de Fuente Palmera, como son la falta de potencia, instalaciones obsoletas y continuos y repetidos cortes de suministro".

Por eso y a juicio del diputado nacional de IU por Córdoba, "es imprescindible atender a estas incidencias y reforzar el sistema eléctrico de la provincia, especialmente en los municipios cercanos al valle del Guadalquivir, muy afectados por insuficiencias del sistema".

RESPUESTA DEL GOBIERNO

Ante ello, el Gobierno central ha respondido que "el pasado 12 de septiembre la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico presentó las líneas maestras de la propuesta de la planificación de la red de transporte de electricidad con horizonte 2030, y anunció que saldría a información, tras completar las reuniones trilaterales entre el Gobierno, las comunidades autónomas y Red Eléctrica", reuniones que ya se han llevado a cabo.

Por este motivo, la mencionada propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, que ha sido elaborada por Red Eléctrica tras analizar "más de 7.000 propuestas" previas, "desde el 9 de octubre de 2025 está siendo sometida a trámite de audiencia, consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas e información pública, para que se puedan presentar las alegaciones que se estimen oportunas".

Adicionalmente, "dicha propuesta de planificación se debe someter a informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)" y, "por otra parte, la planificación debe cumplir con los principios y procedimientos ambientales establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, que obliga a la realización de un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, el cual también se somete a audiencia, consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas e información pública".

En cualquier caso, según ha aclarado el Gobierno de España en su respuesta a Santiago, "la propuesta de desarrollo ha atendido las propuestas recibidas de seguridad de suministro, nuevas demandas y de generación, que son lo más ciertas y fiables dentro del horizonte de planificación y de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) 2023-2030".