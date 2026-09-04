El Gobierno de España moviliza 22,5 millones en La Carlota y Hornachuelos (Córdoba) desde 2018

Celebración de la junta local de seguridad de La Carlota. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÓRDOBA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La acción del Gobierno de España en La Carlota y Hornachuelos (Córdoba) se ha traducido en 22.558.501,92 euros en aportaciones estatales durante el periodo 2018-2026, una inversión que abarca programas de empleo, apoyo al sector agrario, vivienda, educación, innovación, digitalización y desarrollo municipal.

Según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en una nota, estos datos han sido puestos de relieve durante la jornada desarrollada de este viernes cuando la subdelegada del Gobierno, Ana López, ha asistido a la junta local de seguridad de La Carlota y una visita institucional a Hornachuelos, en la que se han abordado distintas actuaciones y proyectos impulsados en ambos municipios.

La Carlota ha recibido 14.240.443,66 euros en aportaciones del Gobierno de España, mientras que Hornachuelos ha alcanzado los 8.318.058,26 euros. En el caso de La Carlota, el principal programa de inversión ha sido el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), con 6.377.183,20 euros, al que se suman 1.538.077,76 euros procedentes del CDTI, más de 1,07 millones de euros del Kit Digital, 1,68 millones en ayudas del Gobierno de España por la situación temporal y 2,24 millones de euros en ayudas directas a agricultores.

Por su parte, Hornachuelos ha recibido 3.548.111,10 euros a través del PFEA, además de 3.137.881,84 euros en ayudas directas a agricultores, 379.257,35 euros correspondientes al programa del 2% Cultural, 350.000 euros en materia de vivienda y 345.600,83 euros en ayudas gestionadas por el Ministerio de Política Territorial.

Durante la jornada, la subdelegada del Gobierno en Córdoba ha destacado que estas cifras "permiten poner rostro y destino a la inversión del Gobierno de España en nuestros municipios". "En La Carlota y Hornachuelos, prácticamente 44 de cada 100 euros de las aportaciones estatales se han destinado al Programa de Fomento del Empleo Agrario, lo que demuestra la importancia que tienen estas políticas para generar empleo, mejorar infraestructuras municipales y mantener la actividad económica en los pueblos".

Además, con fondos como los del Programa de Fomento de Empleo Agrario "se contribuye a que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en sus propios pueblos, favoreciendo así el arraigo y el futuro de los municipios", ha señalado la subdelegada, quien ha añadido que son "recursos que tienen una incidencia directa en el día a día de los ciudadanos, especialmente en el medio rural, donde el empleo, el apoyo a los agricultores y la capacidad de los ayuntamientos para acometer actuaciones son fundamentales para fijar población y garantizar la cohesión territorial".

Asimismo, ha subrayado que "detrás de los más de 22,5 millones de euros que han llegado a La Carlota y Hornachuelos hay distintas políticas y programas que responden a necesidades concretas: empleo, agricultura, innovación, digitalización, vivienda, educación o cultura. Esa es precisamente la importancia de que la Administración General del Estado esté presente en el territorio y trabaje de forma coordinada con los ayuntamientos", ha apostillado.

En La Carlota, la junta local de seguridad ha permitido analizar la situación del municipio y reforzar la coordinación entre las distintas administraciones y cuerpos responsables de la seguridad, mientras que en Hornachuelos la visita institucional sirvió para conocer de primera mano distintas actuaciones y proyectos desarrollados en la localidad.

La Subdelegación del Gobierno ha puesto de relieve que los datos de ambos municipios evidencian la diversidad de instrumentos con los que actúa el Gobierno de España en el territorio y el impacto que estas políticas tienen sobre el empleo, el sector agrario, los servicios públicos y el desarrollo local.