El Gobierno impulsa la financiación de 23 proyectos de 'startups' y pymes en Andalucía con una inversión de 3,3 millones

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. - Ángel Sánchez - Europa Press

SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de Enisa, ha culminado la ejecución de los recursos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que ha supuesto en Andalucía la financiación, con 3,3 millones de euros, de 23 proyectos de 'startups' y pymes innovadoras. Con dicho impulso, el Gobierno de España "consolida una de las principales líneas de apoyo público al emprendimiento innovador y al crecimiento empresarial en España".

Según ha concretado el Ejecutivo en una nota, desde septiembre de 2025, la financiación canalizada mediante estos fondos ha permitido "reforzar el ecosistema emprendedor español" y facilitar el acceso a recursos financieros para 'startups' y pequeñas y medianas empresas con proyectos innovadores, "contribuyendo al desarrollo económico, la competitividad y la transformación del tejido productivo".

Durante este periodo, la disponibilidad continuada de recursos ha facilitado una atención permanente a las solicitudes presentadas, "mejorando la agilidad de los procesos de análisis y aprobación y ampliando las oportunidades de financiación para empresas innovadoras en todo el territorio nacional", tal y como ha precisado el Gobierno.

En total, Enisa ha formalizado 456 préstamos participativos por valor de 79,8 millones de euros, ejecutando una financiación que ha permitido trasladar los objetivos del PRTR a proyectos empresariales concretos con capacidad de "generar innovación, actividad económica y empleo".

La finalización específica de fondos europeos no supone el cierre de la actividad financiadora. Como entidad pública adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, Enisa continúa desarrollando con normalidad su labor de apoyo financiero a 'startups' y pymes mediante sus recursos ordinarios, "manteniendo abierto el acceso a préstamos participativos para iniciativas empresariales viables, innovadoras y con potencial de crecimiento".

ALCANCE TERRITORIAL DE LA FINANCIACIÓN

La distribución de las operaciones refleja la capilaridad de los instrumentos de apoyo impulsados por el Ministerio de Industria y Turismo y gestionados por Enisa, llegando a empresas innovadoras de todo el país.

Según la distribución por comunidades autónomas de dicha financiación facilitada por el Ejecutivo, Andalucía se sitúa en cuarto lugar con 23 préstamos y 3,3 millones de euros concedidos, tan solo por detrás de Cataluña, con 155 préstamos y 27 millones; Comunidad de Madrid, con 152 préstamos y 27,4 millones y Comunitat Valenciana, con 55 préstamos y 9,3 millones.

La financiación movilizada a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha permitido reforzar el acceso al crédito para empresas innovadoras en todo el territorio nacional y "contribuir a una mayor cohesión económica". Una vez concluida esta fase, Enisa mantiene su compromiso de "seguir impulsando el emprendimiento innovador y el crecimiento empresarial mediante instrumentos financieros adaptados a las distintas etapas de desarrollo de las empresas". Además, la nueva página web 'www.enisa.es' permite acceder "de forma más sencilla e intuitiva" a toda la información sobre sus servicios de financiación y certificación para 'startups' y pymes.