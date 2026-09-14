Gobierno, Junta y ayuntamientos de Montilla y Aguilar se coordinan para atención sanitaria por el corte de obra en N-331

Reunión entre los ayuntamientos de Aguilar de la Frontera, Montilla, la Subdelegación del Gobierno y la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CÓRDOBA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Córdoba ha acogido este lunes una reunión de trabajo entre las distintas administraciones implicadas para coordinar las actuaciones necesarias ante el corte temporal de un tramo de la carretera N-331 con motivo de las obras vinculadas al Corredor Ferroviario Algeciras-Zaragoza.

En el encuentro han participado la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López; la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Francisca Araceli Herrador; la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Campos, y la teniente de alcalde delegada de Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla, Raquel Casado. La reunión ha servido para alcanzar una solución consensuada que garantiza la prestación de los servicios esenciales y, especialmente, la atención sanitaria a la ciudadanía durante el desarrollo de las obras.

Fruto de esta coordinación institucional, se habilitará de forma permanente un paso para vehículos de emergencia entre Aguilar de la Frontera y el Hospital de Montilla, atendiendo así una de las principales preocupaciones planteadas por los vecinos de la localidad.

Además, las administraciones participantes han acordado establecer un canal de comunicación permanente y directo para responder con agilidad ante cualquier incidencia que pudiera afectar a la movilidad o a la prestación de servicios públicos.

Todas las instituciones han destacado la colaboración y la capacidad de entendimiento mostrada durante el proceso, subrayando que la coordinación entre administraciones ha permitido encontrar una solución eficaz que compatibiliza el desarrollo de una infraestructura estratégica con la garantía de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

ACTUACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA PROVINCIA

Durante la reunión también se ha puesto en valor el importante avance que suponen las actuaciones vinculadas al Corredor Ferroviario Algeciras-Zaragoza, una infraestructura llamada a reforzar la posición de Córdoba como enclave logístico de referencia dentro de los grandes ejes de transporte de mercancías.

Este proyecto contribuirá a mejorar la conexión entre puertos, centros logísticos y mercados nacionales e internacionales, favoreciendo una movilidad más sostenible, reduciendo el transporte pesado por carretera y generando nuevas oportunidades para el desarrollo económico y empresarial del territorio.

Las administraciones participantes han coincidido en destacar que las obras actualmente en ejecución representan una inversión estratégica para el futuro de la provincia y de Andalucía, al tiempo que han reafirmado su compromiso de seguir trabajando de forma coordinada para minimizar las afecciones temporales que puedan producirse durante su desarrollo.

La reunión ha concluido con el compromiso compartido de mantener el diálogo y la cooperación institucional como herramientas fundamentales para garantizar que el avance de estas infraestructuras se realice con las máximas garantías para la ciudadanía y con el mayor beneficio posible para el conjunto del territorio.