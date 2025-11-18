El gobierno local (PSOE-JM+) de Jaén presenta el proyecto de presupuestos ante el CES

JAÉN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha intervenido en el pleno del Consejo Económico y Social (CES) local para ofrecer los detalles y líneas estratégicas del proyecto de presupuestos municipales que se llevarán a pleno municipal para su aprobación inicial el próximo 25 de noviembre. Se trata de los primeros presupuestos en ocho años ya que desde 2017 se mantienen prorrogados.

Millán ha explicado que, con esta reunión se da cumplimiento a uno de los trámites preceptivos y necesarios que requiere el proceso para aprobar estas cuentas ya que el proyecto requiere de un informe del CES local que tiene carácter vinculante.

El alcalde ha incidido en que son unos presupuestos "ambiciosos e ilusionantes" e incluso "históricos" porque van a permitir después de más de una década que la ciudad Jaén pueda contar con una inversión superior a 23 millones de euros, solo para una anualidad que se dice pronto".

En este punto, ha subrayado que se trata de "una cuantía muy importante que vendrá a dar respuesta a las principales demandas que tiene la ciudad e torno a ganar nuevos equipamientos deportivos, mejorara los actuales, así como intervención en las calles que nos demandan muchos barrios, entre otras necesidades".

Millán ha invitado a la oposición a analizar los presupuestos con "altura de miras". "Entiendo que ahora trabajan en analizar a ver cómo pueden criticar estas cuentas, pero yo entiendo que tenemos que trabajar conjuntamente con luces largas, ver que defendemos el interés de la ciudad de Jaén, y que tener aprobadas estas cuentas es un paso importante para la estabilidad de la institución, la mejora de servicios y la confianza de la ciudadanía", ha dicho Millán.

Por su parte, el presidente del CES local, Manuel Carcelén, ha manifestado "una primera sensación positiva de que han cumplido su compromiso fijado de que al final de año se tenga el proyecto definitivo de presupuesto".

A partir de ahora, tras la presentación, en el CES ya están convocadas para jueves y viernes las comisiones de trabajo y a partir de ahí se emitirá el consiguiente dictamen, que no es vinculante, pero sí preceptivo. "Por lo que he oído hasta el momento, me parece importante que después de muchos años haya recogida una inversión de casi 24 millones de euros para la ciudad, que eso antes ni se soñaba", ha concluido Carcelén.