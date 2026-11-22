Archivo - Imagen de archivo de una biblioteca municipal. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha premiado a 12 bibliotecas municipales de la provincia de Granada por sus proyectos de animación a la lectura, en el marco de la XXVI edición de la Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, que desarrolla en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Según ha informado el Gobierno en una nota, los ayuntamientos galardonados recibirán un total de 33.333,24 euros para reforzar sus fondos bibliográficos y fomentar el acceso a la lectura, especialmente en los municipios más pequeños.

Cada una de las bibliotecas premiadas contará con una dotación de 2.777,77 euros, destinada principalmente a la adquisición de libros y publicaciones periódicas. Las bibliotecas reconocidas en la provincia pertenecen a los municipios de Maracena, Lanjarón, Purullena, Monachil, Dúrcal, Orce, Almuñécar, Baza, Moclín, Santa Fe, Güevéjar y Quéntar.

El subdelegado del Gobierno en Granada, Pablo García Ruiz, ha destacado la importancia de esta iniciativa para "apoyar el trabajo que realizan las bibliotecas municipales, especialmente en las localidades más pequeñas, donde desempeñan un papel fundamental como espacios de acceso a la cultura, encuentro y participación ciudadana".

García Ruiz ha señalado, además, que "fomentar la lectura desde el ámbito local contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades y a acercar los recursos culturales a toda la ciudadanía, independientemente de su lugar de residencia".

BIBLIOTECAS PREMIADAS EN TODA ESPAÑA

La Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, que alcanza este año su vigesimosexta edición, ha reconocido a 370 bibliotecas públicas de municipios de menos de 50.000 habitantes de toda España, seleccionadas entre las candidaturas presentadas por 658 municipios.

El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, cuenta con una inversión total de 1,1 millones de euros.

De las 370 bibliotecas premiadas, diez han obtenido una dotación especial de 10.000 euros por la calidad de sus proyectos. La campaña tiene como objetivo reconocer y apoyar iniciativas que promuevan el hábito lector entre la ciudadanía, con especial atención a los colectivos que encuentran mayores dificultades para acceder a la lectura y a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Para la selección de los proyectos se han valorado criterios como su interés para la animación lectora, la claridad de las propuestas, su planificación y viabilidad, la originalidad e innovación de las actividades y su contribución a la integración social.

PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 2026-2030

Estos premios forman parte de las cien medidas contempladas en el Plan de Fomento de la Lectura ¡Leer es un derecho! 2026-2030, impulsado por el Ministerio de Cultura.

En concreto, la campaña se enmarca en el eje dedicado al acceso a la lectura, que persigue garantizar este derecho en condiciones de igualdad y reconocer su papel como herramienta de cohesión social, participación cultural y democrática.

La iniciativa responde también al propósito que inspiró el trabajo de María Moliner: facilitar que cualquier persona, con independencia del lugar en el que viva, pueda acceder a los libros y a la lectura.