El Gobierno reconoce con los premios Menina la "lucha" por los derechos de las mujeres y pide ir "todos a una"

LEBRIJA (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

La Delegación del Gobierno de España en Andalucía ha entregado la mención especial de la XIII edición de los Reconocimientos Menina a Micaela Navarro Garzón, con la que ha distinguido su "amplia trayectoria política y feminista, su firme compromiso con la igualdad de género y por ser una de las figuras más destacadas y referentes en la lucha por los derechos de las mujeres en España".

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acompañada del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha sido la encargada de entregarle esta distinción, que se otorgan en el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para reconocer a personas, proyectos e instituciones de Andalucía que se han destacado en su lucha contra cualquier forma de violencia machista durante el año 2025, como ha recordado el Gobierno en una nota.

En su intervención, Montero ha pedido ir "todos a una" y ha enfatizado el compromiso del Gobierno frente a los que "permanentemente mercantilizan con los derechos de las mujeres", en alusión a PP y Vox. Ha puesto como ejemplo el teléfono de violencia intrafamiliar que todavía funciona en Andalucía, tras el acuerdo alcanzado en la primera legislatura entre el PP de Juanma Moreno y la formación de Santiago Abascal. "Todos estos cuestionamientos hablan de que no podemos bajar la guardia" ante un machimos al que le queda tiempo para ser erradicado", ha aseverado la ministra.

Asimismo, Montero ha trasladado un mensaje a los presentes asegurándoles que se necesita "la fuerza y el empuje de la sociedad civil, con el liderazgo de las asociaciones de mujeres y del movimiento feminista para indicarnos por dónde hay que seguir avanzando", una labor en la que "tenéis el compromiso del Gobierno de España de que vamos a seguir trabajando en la erradicación de la violencia de género, de todas las violencias machistas, desde la unidad de acción y poniendo todos los recursos del Estado al servicio de la libertad y la dignidad de las mujeres".

"Cada mujer asesinada nos duele y nos interpela. Porque se lo debemos a ellas, a sus familias y especialmente a las niñas que están creciendo ahora mismo y que merecen vivir en una sociedad más justa, más libre, donde prime el respeto y la igualdad. Por ellas, por nosotras, por las que cogerán el testigo. En su memoria y por su futuro", ha concluido Montero.

Estos galardones, organizados este año en colaboración con la Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Lebrija, se otorgan a propuesta del delegado del Gobierno en Andalucía, de los subdelegados y subdelegadas provinciales, así como de la Unidad de Violencia de Género de la Delegación del Gobierno en Andalucía y sus unidades provinciales de coordinación. Como en ediciones anteriores, los Reconocimientos Menina se materializan en una escultura inspirada en las Meninas de Velázquez, elaborada por internas de centros penitenciarios.

Acompañando a Micaela Navarro, también han sido reconocidos la Fundación Cepaim, de Almería; el Centro de Información de la Mujer de la Sierra de Cádiz; el rector Manuel Torralbo Rodríguez y el equipo del vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Córdoba; la Comisión de Seguimiento en materia de prevención y atención a las víctimas de la violencia de género de la Mancomunidad Río Monachil, de Granada; los equipos Mujer-Menor (Emume) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva; la plantilla de profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio de Clece, en Jaén; la Asociación de Mujeres Progresistas La Mitad del Cielo, de Málaga; y la directora de proyectos de acompañamiento a mujeres en contextos de prostitución, trata y explotación sexual, Remedios Rodríguez Ruiz, de Sevilla.

Durante su intervención en la gala, conducida por la periodista Verónica Chumillas, Pedro Fernández ha sentenciado que "la igualdad se defiende con hechos y este Gobierno cumple con el mandato constitucional de hacerla real y efectiva" porque "consideramos la erradicación de la violencia contra las mujeres una tarea de Estado", un fin en el que "también trabajáis cada persona, cada comunidad y cada institución de los que hoy estáis aquí y cuyo trabajo por el respeto y la educación en igualdad hoy reconocemos".

Tras dar la enhorabuena a las menciones y diplomas Menina 2025, ha enumerado a las 11 mujeres que este año han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en Andalucía. "Por Catalina, Doreen, Rocío, Pilar, Zunilda Raquel, Josefa, Rosalía, Mercedes, Katherin, Eva, Zunilda, María Victoria y Concha, por todas ellas vamos a seguir reclamando y apoyando políticas públicas, exigiendo respeto a los derechos humanos y al cumplimiento de nuestra Constitución", una tarea en la que ha afirmado que "no vamos a dudar en remover cualquier obstáculo que lo impida", donde "la memoria de las ausentes nos sirva de impulso para seguir avanzando".

"Para avanzar en esta noble causa es fundamental hacer visibles a las personas, las acciones y las instituciones que en su día a día luchan para conseguirla", de ahí que "hoy entreguemos estos galardones a todas vosotras y vosotros porque sois el reflejo de una Andalucía comprometida que no se resigna, que transforma la indignación en acción y la esperanza en realidad", ha apuntado, y aclarado que "este reconocimiento simboliza no solo lo que habéis hecho, sino lo que representáis: la certeza de que la igualdad se defiende con hechos, con alianzas y con una mirada que pone la vida y la dignidad humana en el centro".

En el acto también se ha hecho entrega de ocho diplomas honoríficos a instituciones o personas representativas en la lucha contra la violencia machista, entre las que figuran, la artista Odu Carmona (Almería); la Asociación de Mujeres Progresistas "Victoria Kent" (Cádiz); la Asamblea Feminista de Córdoba 'Yerbabuena'; el equipo del Programa 'Ser Mujer' del Centro Penitenciario de Albolote (Granada); la Fundación Secretariado Gitano de Huelva; la pediatra Carmen Espín Quirante (Jaén); el Centro de información a la Mujer del Ayuntamiento de Álora (Málaga); y, finalmente, al Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Osuna. (Sevilla).