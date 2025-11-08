El Gobierno responde al PP en el Congreso que el corte de la A-44 por obras de viaducto en Granada es "necesario"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, el pasado octubre - Eduardo Parra - Europa Press

GRANADA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad ha indicado, en respuesta por escrito a una pregunta del PP en el Congreso, que el corte del tráfico de la A-44 a su paso por el viaducto de Rules, en la costa de Granada, que se activaba el pasado 9 de septiembre, es "necesario" en la actual fase de unos trabajos de reparación que fueron declarados de emergencia tras una inspección especial en 2023, y que está previsto que se prolongue hasta el 19 de diciembre.

Así consta en la contestación, consultada por Europa Press, a la pregunta que formulaba el Grupo Parlamentario Popular acerca de los perjuicios derivados del cierre total del tramo de la A-44 a la altura del viaducto de Rules aludiendo a una falta de aviso a los usuarios con la antelación necesaria.

En la respuesta, de fecha de 23 de octubre pasado, remitida por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, el Gobierno detalla que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realiza inspecciones periódicas en los viaductos singulares de la Red de Carreteras del Estado.

En una de ellas, en 2023, sobre el viaducto de Rules se detectaron "anomalías importantes en los apoyos de la pila cuatro, la más próxima al estribo sur", lo que motivó "la realización de una inspección adicional del resto de apoyos, realizada por personal especializado en trabajos verticales".

En estas inspecciones se constató que se había producido una deformación en la pila cuatro que habría inducido "los daños detectados en sus aparatos de apoyo". Tras tomar medidas urgentes, orientadas al control de las deformaciones, se constató que el viaducto presentaba "problemas en la cimentación" de dicho soporte "debido al movimiento de la ladera sur, asociado a un proceso de inestabilidad de ladera que se encuentra activo y apunta a un incremento progresivo de las deformaciones".

Por ello, mediante acuerdo de Consejo de Ministros el 27 de diciembre de 2023, se declararon de emergencia las obras de reparación del viaducto de Rules. Durante este tiempo se ha estado trabajando en la estabilización de la ladera y ejecución de una nueva pila, siendo necesario en esta fase de la obra el corte de la A-44.

Así se informó a en nota de prensa publicada por el Ministerio de Transportes con fecha de 4 de septiembre, detalla la respuesta del Gobierno al PP en el Congreso. En ella se apuntaba que los trabajos se planificaban en concreto a la altura del punto kilométrico 171 de la A-44. Las obras cuentan con un presupuesto de 19.670.629 euros y, avisaba el departamento de Óscar Puente, iban a contemplar el corte total de la autovía entre el enlace 167 (Ízbor) y el 175 (Vélez de Benaudalla, Órgiva) para "garantizar la seguridad" de los trabajadores en las obras y de los usuarios de la vía.