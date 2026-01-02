El Gran Circo Acrobático de China clausurará la programación de Navidad en el Gran Teatro de Córdoba

Archivo - Cartel del Gran Circo Acrobático de China. - IMAE - Archivo

El Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) comienza el nuevo año con el Gran Circo Acrobático de China, una oportunidad única para disfrutar en el Gran Teatro de una treintena de artistas internacionales y con la que se clausurará la programación de Navidad.

Asimismo, los teatros públicos contarán con funciones de ballet, obras de teatro y conciertos, según ha informado el IMAE, que ha detallado que 2026 se inaugura este sábado en el centenario teatro cordobés con las localidades agotadas para asistir a 'El Cascanueces' con la maravillosa música de P. Tchaikovsky e interpretado por el Ballet Clásico Internacional, a la vez que el Ballet de Kiev con su espectáculo 'La Bella Durmiente' ha agotado las localidades para el 7 de enero.

Tras ello, el Gran Circo Acrobático de China recalará en Córdoba dentro de su gira con una veintena de funciones únicas en España. Del 8 al 10 de enero el Gran Teatro acogerá cinco funciones sobre la historia de un niño soñador que entra en un mundo de fantasía en el que ve a una hermosa Hada Fénix que vuela sobre el mar.

El teatro irrumpe con fuerza tras la programación especial de Navidad, con José Sacristán y su última propuesta teatral, 'El Hijo de la Cómica', de Fernando Fernán Gómez, que también ha colgado el cartel de entradas agotadas para el 17 de enero. El 23 de enero el actor Ángel Ruiz presenta 'El rey de la Farándula' en el Teatro Góngora, un espectáculo divertido, un cabaret barroco y provocador.

La vanguardia también estará presente con el espectáculo 'Still? (Tientos de la Ruina Futura)' de la Compañía 2Proposiciones, bajo la dirección de Raquel Madrid. Se representará el 15 de enero en el Teatro Góngora.

El flamenco llega en enero de la mano de dos grandes artistas nacionales: Rosario La Tremendita presenta su última propuesta, estrenada recientemente, 'Tránsito, huyendo del ruido', el 16 de enero. Y la programación de enero concluye con 'La última folclórica', con la cantante Laura Gallego, quien ha agotado las localidades en el Gran Teatro para el 24 de enero.

