El Gran Circo Acrobático de China llegará al Gran Teatro de Córdoba del 8 al 10 de enero con un viaje de fantasía

Archivo - Parte de los componentes del ‘Gran Circo Acrobático de China’. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gran Circo Acrobático de China llegará al Gran Teatro de Córdoba del 8 al 10 de enero, en cinco funciones, con un espectáculo que pone a más de 30 artistas en escena, muchos de ellos medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil, para invitar al público a viajar junto al protagonista, un niño soñador, por un mundo de fantasía.

Según recoge el dossier del espectáculo, consultado por Europa Press, el show, que está dividido en cuatro actos, cuenta la historia de un niño soñador que "entra en un mundo de fantasía en el que ve a una hermosa hada fénix que vuela sobre el mar" y que, al sentirse "atraído por su belleza, cae en el agua".

El hada fénix encuentra al niño que salta al mar y "conmovida por su coraje lo salva y lo invita a volar con ella hasta el cálido sol y hacia el maravilloso mundo marino".

Tras ello, el hada fénix lleva al niño a un palacio de fantasía y entran juntos en un alegre jardín, donde, sin embargo, los ojos de los males emboscados los vigilan.

En definitiva, se trata de una emocionante historia que hace soñar a grandes y pequeños y que se relata mediante la danza, la expresividad de los artistas, malabares, acrobacias, coreografías al ritmo de canciones orientales, coloridos trajes y un cuidado diseño de luces.

Gran parte del éxito de este circo se debe a la categoría de los artistas que salen al escenario, muchos de ellos medallistas olímpicos y otros procedentes del famosísimo Cirque du Soleil, lo que garantiza la gran calidad de las actuaciones.

En el espectáculo el público podrá contemplar diferentes ejercicios acrobáticos que combinan la práctica deportiva con la concentración mental y constituyen todo un desafío a las leyes de la física.

Los acróbatas ponen en escena asombrosos ejercicios de diferentes disciplinas artísticas que se dividen en dos partes y cuatro actos en los que la cultura oriental está muy presente, tanto a través del vistoso vestuario como de la música y la ornamentación que acompaña a las canciones y coreografías procedentes del país asiático. Destaca también el cuidado diseño de luces ideado para iluminar el desarrollo de todo lo que ocurre en el escenario.

En concreto, la obra se llevará a las tablas del Gran Teatro de Córdoba el día 8 de enero, a las 20,00 horas, y los días 9 y 10 de enero en función doble, a las 17,00 y a las 20,30 horas. Las entradas se pueden adquirir en la web 'https://entradas.teatrocordoba.es/es/espectaculo/gran-circo-acrobatico-de-china/4290' con precios entre van desde los 15 hasta los 38 euros.