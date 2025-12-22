Granada culmina la documentación que lleva a la Comisión Europea para la Capitalidad Cultural 2031

Presentación del Bid Book de Granada para la Capitalidad Cultural 2031 - AYUNTAMIENTO

La ciudad de Granada ha reunido este lunes al consejo rector de su candidatura para ser Capital Europea de la Cultura en 2031, un encuentro que ha servido para presentar y compartir el trabajo desarrollado y los documentos, conocidos como Bid Book, que serán presentados a la Comisión Europea dentro del marco establecido por la convocatoria.

El consejo rector, integrado por el Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Cámara de Comercio, la Universidad de Granada (UGR), junto a un grupo de expertos y equipo técnico-cuya participación se encuentra en tramitación por parte de la autoridad nacional, ha simbolizado con esta sesión el respaldo institucional, el consenso y la fortaleza colectiva que sustentan la candidatura granadina.

Durante el encuentro se ha expuesto el trabajo de coordinación realizado por la gerente de Granada 2031, Pilar Tassara, junto a su equipo y en estrecha colaboración con la UGR, los distintos sectores culturales de la ciudad y numerosos agentes sociales, educativos y económicos.

Un proceso que ha dado como resultado un documento sólido, coherente y profundamente conectado con la realidad y el futuro de la ciudad. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha afirmado que "lo que más emociona a quienes vivimos esta candidatura desde dentro es la energía que ha despertado en la ciudad. Granada 2031 ha logrado algo que necesitábamos desde hace tiempo: un proyecto común capaz de unir voluntades, instituciones y a la ciudad en torno a un proyecto común desde la cultura".

La candidatura se ha gestado a partir de un proceso de participación amplio y plural, en el que han intervenido activamente la Universidad, los barrios de la ciudad, la juventud, los centros educativos, asociaciones, empresas, artistas y un extenso tejido ciudadano.

A lo largo de este recorrido, cada aportación y cada talento han contribuido a dar forma a un proyecto común que, tras meses de trabajo colectivo, se materializa en un documento que aspira a representar al conjunto de la ciudad de Granada. La alcaldesa ha destacado también que la cultura ya está actuando como motor de transformación en la ciudad, impulsando proyectos que tienen impacto social, económico y urbano.

"Creemos firmemente que la cultura es una herramienta de desarrollo y cohesión, y este trabajo nos permitirá seguir avanzando en la consolidación de nuevos espacios culturales, el refuerzo de nuestros festivales y la creación de equipamientos descentralizados en los barrios", ha afirmado.

Por su parte, la diputada provincial de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha señalado que la Diputación "ha estado apoyando este gran proyecto desde sus inicios y así lo seguirá haciendo hasta el final de este proceso ilusionante para Granada", destacando que "la candidatura de Granada cuenta con un potencial y una fuerza indiscutibles, así como con la unidad y el apoyo total de todos los granadinos, en ese objetivo que abrirá un nuevo horizonte de generación de oportunidades no solo para la capital, sino también para el conjunto de toda la provincia".

La sesión del consejo rector ha dejado una imagen del momento que vive la candidatura: representantes institucionales y comisarios compartiendo un mismo horizonte, con rostros llenos de ilusión y compromiso. Un reflejo de una ciudad que ha decidido caminar unida y que presenta ante Europa una propuesta cultural sólida, viva y profundamente arraigada en su identidad.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha destacado que con el proyecto de la Capitalidad Cultural "Granada ya ha ganado, porque toda la sociedad se ha volcado con este sueño compartido que confiamos en que culminará en 2031 y coincidirá con la celebración del quinto centenario" de la institución académica.

Además, el presidente de Cámara Granada, Gerardo Cuerva, ha subrayado el compromiso de los empresarios granadinos con la candidatura bajo la premisa de que "el objetivo de Granada 2031 de generar desarrollo económico y social a través de la cultura sólo es posible a través de las empresas".

"La cultura es, además de otras muchas cosas, una actividad económica y empresarial. Detrás de toda actividad cultural hay siempre un empresario. Por eso la candidatura nos atañe", ha dicho Cuerva, al tiempo que ha recordado que la capitalidad es un proyecto de desarrollo de la provincia "y los empresarios siempre apoyamos los proyectos de desarrollo que se ejecutan con rigor".

La directora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Olga Muñoz, ha explicado que "el CSIC ha apoyado desde el comienzo este proyecto y lo seguiremos haciendo". Sus seis centros en Granada "contribuirán al enriquecimiento de la candidatura" que entiende la ciencia como parte fundamental de la cultura de la ciudad.

En esa línea, Carazo ha subrayado que la ciudad afronta este proceso con preparación, convicción y una profunda ilusión compartida. "Estamos preparados, somos merecedores y, sobre todo, somos capaces. Porque este proyecto representa una enorme ilusión colectiva y porque Granada tiene la llave. Y esa llave está en la cultura", ha concluido.

El proceso para optar a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031 entra ahora en una fase decisiva. El próximo 28 de diciembre concluye el plazo oficial para la entrega del llamado Bid Book, el documento estratégico que recoge el proyecto cultural, social y urbano con el que cada ciudad aspira a convertirse en Capital Europea de la Cultura.

Una vez finalizada esta primera etapa, en el mes de enero se producirá una preselección por parte del jurado europeo, de la que saldrán entre tres y cuatro ciudades finalistas. Estas ciudades deberán desarrollar y profundizar sus candidaturas a lo largo de todo el año, afinando sus proyectos y reforzando sus propuestas culturales, de participación ciudadana y de impacto europeo.

En este proceso selectivo junto a Granada participan varias ciudades españolas que han presentado o están ultimando sus proyectos culturales para mostrar ante Europa sus planes de futuro a través de la cultura. En este contexto, la candidatura se sitúa como una propuesta sólida y cohesionada, construida desde la participación y el consenso, y con una clara vocación europea. El camino hacia 2031 es exigente, pero también ilusionante, y marca una oportunidad histórica para que la cultura siga siendo el eje vertebrador del desarrollo y la proyección internacional de la ciudad, han indicado desde el Ayuntamiento en nota de prensa.

Esta jornada ha contado con la participación de la compañía de danza española y flamenco EFAD, que ha puesto en escena una pieza titulada 'Granada' dedicada a la ciudad. Junto a ellos, el artista multidisciplinar José Maldonado también se ha sumado al acto con la creación en directo de una obra dedicada a Granada 2031.