Griñán sobre González: "No me oirán nunca una palabra crítica contra él. Es uno de los protagonistas de España"

Archivo - Araceli Carrillo, el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, José Antonio Griñán y Felipe González, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS/PSOE - Archivo

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha defendido este sábado la figura de Felipe González después de que el expresidente del Gobierno dijera públicamente que en las próximas elecciones generales votará en blanco en caso de que el PSOE cuente con el actual secretario general, Pedro Sánchez, como candidato. "No me oirán nunca una palabra crítica contra Felipe González. Es uno de los protagonistas de los momentos más importantes de la historia de España".

"Solamente tengo buenas palabras" para él, ha remarcado Griñán en una entrevista publicada este sábado en el diario El País recogida por Europa Press. Griñán no se refiere en la citada entrevista a la polémica desatada en las filas socialistas tras las palabras de Felipe como sí hizo la senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, que apuntó que "discrepa" del expresidente del Gobierno Felipe González en su decisión de votar en blanco si bien defendió que el histórico dirigente socialista "se ha ganado el derecho a la libertad de decir lo que piensa".

"Yo voy a votar el PSOE siempre, porque no me sale otra cosa del alma", ha aseverado en esa línea la también exsecretaria general del PSOE andaluz al hilo de las críticas que el expresidente Felipe González realizó en el Ateneo de Madrid, donde reprochó la falta "total" de autocrítica en el PSOE tras las derrotas electorales en los recientes comicios autonómicos de Aragón y Extremadura, así como donde trasladó que votará en blanco en las próximas elecciones generales porque los "actuales candidatos" entiende que no le representan.

Tras las críticas que sobre Felipe González se han realizado en los últimos días por parte de otros referentes socialistas como el expresidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo y el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, Susana Díaz dijo que le "da pena" el "sainete de acusaciones cruzadas" entre socialistas, y añadió que no va a "renunciar a ningún dirigente que haya tenido relevancia y referencia" dentro de su partido, "desde Pablo Iglesias el bueno", en alusión al fundador del PSOE.

"No voy a renunciar a ninguno, pasando por Felipe (González), (José Luis Rodríguez) Zapatero, Alfonso (Guerra), (Alfredo Pérez) Rubalcaba, igual que en Andalucía tampoco lo voy a hacer", continuó Susana Díaz, quien apuntó que tiene "un aprecio enorme a cada uno" de esos referentes socialistas, "a veces desde la discrepancia y a veces desde la coincidencia", puntualizó.