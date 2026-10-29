Grupo Insur aumenta su beneficio neto un 18,1% y registra un sólido desempeño comercial

Imagen del presidente de Grupo Insur, Francisco Pumar. - GRUPO INSUR

SEVILLA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Grupo Insur, compañía referente del sector inmobiliario con más de 80 años de experiencia, ha alcanzado una cifra de negocio de 96 millones de euros durante los nueve primeros meses de 2026, un 19,6% inferior al mismo periodo de año anterior.

Según han explicado desde Insur, estos datos se deben, fundamentalmente, al descenso de las actividades de promoción (-24,9%), construcción (-20,7%) y gestión y comercialización (-2,9%). El descenso del negocio de promoción se explica en parte por la venta en los nueve primeros meses de 2025 de un suelo por 11,7 millones de euros. Excluyendo este efecto, la cifra de negocio de promoción correspondiente únicamente a la venta de viviendas ha descendido un 10,3%.

Asimismo, el grupo ha registrado un sólido desempeño comercial hasta el tercer trimestre de 2026, con 242 viviendas vendidas por un importe de 103,6 millones de euros, lo que conlleva que el importe global de preventas acumuladas al cierre de estos primeros nueve meses ascienda a 328,9 millones de euros -- una subida del 6,2%; 6,1% en proporcional en comparación al primer semestre--. La cobertura de preventas para los ejercicios 2026 y 2027 se sitúa en el 88,2% y el 71,2%, respectivamente.

Por su parte, el banco de suelo residencial ha alcanzado las 5.046 viviendas de las que 940 unidades están en construcción y 1.030 pendientes de inicio de construcción. Además, Grupo Insur dispone de 1.182 viviendas en diseño, 80 terminadas y otras 1.814 en cartera.

PROMOCIÓN TERCIARIA Y ACTIVIDAD PATRIMONIAL

En lo que respecta a promoción terciaria, tres de los proyectos en curso, con una edificabilidad conjunta de 29.513 metros cuadrados de techo, se encuentran en construcción, 40.310 metros cuadrados de superficie bruta alquilable (SBA) en explotación y otros 66.150 metros cuadrados en cartera.

De los proyectos en construcción, dos de ellos, con una superficie bruta alquilable de 19.708 metros cuadrados, se corresponden con dos hoteles, uno en Sevilla y otro en Valdebebas (Madrid), estando uno de ellos vendido sobre plano y el otro arrendado al grupo hotelero Dalata Hotel Group. El tercer proyecto en construcción se corresponde con el edificio de oficinas NOA en Málaga, de 9.805 metros cuadrados de SBA, que está comercializado en arrendamiento en un 33%.

Los activos en explotación incluyen el complejo de oficinas 'La Sierra Business Area' de 31.134 metros cuadrados de SBA en Mirasierra, al norte de Madrid, adquirido en este tercer trimestre, con el que el grupo ha reforzado su presencia en el principal mercado de oficinas de España, diversificando y fortaleciendo su actividad terciaria y el edificio de oficinas Ágora en Málaga de 9.176 metros cuadrados de SBA.

La actividad patrimonial ha mostrado un sólido comportamiento registrando una cifra de negocio de 15,1 millones de euros -- una subida del 4,4% en comparación a los nueve primeros meses de 2025-- y la renta anualizada de los contratos en vigor a fecha del 30 de septiembre ha alcanzado los 20,4 millones de euros, en línea con la registrada a cierre del segundo trimestre. Por su parte, la tasa de ocupación subido 0,3 p.p., hasta el 89,6%.

El ebitda se ha situado en 20,2 millones de euros (-3,3%) y el resultado de explotación ha alcanzado 30,8 millones de euros, con un crecimiento del 8,7% frente al mismo periodo del año anterior.

El beneficio neto aumenta un 18,1% versus el mismo periodo del año anterior, hasta los 18,5 millones de euros, en parte impulsado por la mejora de los márgenes de promoción residencial y en parte por el incremento del valor razonable de las inversiones inmobiliarias.

El GAV o valor bruto de los activos ha alcanzado los 635,7 millones de euros, un 4,0% superior al cierre del primer semestre, por el incremento del 10,7% del valor de los activos de promoción tanto residencial como terciaria. Por su parte, la deuda financiera neta se ha situado en 214,7 millones de euros, un 36,4% superior al cierre de 2025 explicado en parte por la adquisición de 'La Sierra Business Area' en el mes de julio y el pago de dividendos durante el ejercicio.

En consecuencia, el NAV o valor de los activos, neto de deuda, se ha situado en 421,0 millones de euros, ligeramente por debajo del dato a cierre de 2025. Por último, el LTV, o relación entre deuda financiera neta y valor bruto de los activos, se ha situado en el 33,8%, 6,8 p.p. superior al cierre del ejercicio 2025.