El Grupo de Recreación Histórica de Úbeda (Jaén) representará a España en el 680 aniversario de la Batalla de Crécy

Participarán en la recreación de la Batalla de Crécy - GRUPO DE RECREACIÓN HISTÓTICA DE ÚBEDA

JAÉN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Recreación Histórica de Úbeda (Jaén) representará a España los próximos días 22 y 23 de agosto, en la conmemoración del 680 aniversario de la Batalla de Crécy. El encuentro tendrá lugar en el propio campo de batalla, situado junto a la localidad francesa de Crécy-en-Ponthieu.

La cita, organizada por el Museo de la Batalla de Crécy en colaboración con diversas administraciones públicas francesas, reunirá a más de medio millar de recreadores históricos procedentes de diferentes países.

Durante todo el fin de semana, los participantes recrearán uno de los enfrentamientos más importantes de la Guerra de los Cien Años, según se detalla en el blog del Certamen de Novela Histórica de Úbeda.

En esta ocasión, los integrantes del colectivo ubetense se integrarán en el bando inglés para actuar como arqueros, recreando así uno de los elementos que resultaron fundamentales en el desarrollo del combate original.

La Batalla de Crécy, acontecida el 26 de agosto de 1346, enfrentó al ejército inglés de Eduardo III con las fuerzas francesas de Felipe VI, saldándose con una victoria inglesa decisiva para la primera etapa de la Guerra de los Cien Años.

Este episodio histórico es reconocido por el papel del arco largo y los arqueros ingleses, quienes lograron imponerse a un ejército francés superior en número y apoyado por la caballería pesada, lo que marcó un cambio en las tácticas militares medievales y facilitó la posterior conquista de Calais por parte de Inglaterra.

La presencia en Crécy constituirá la segunda gran recreación internacional para el grupo de Úbeda en lo que va de año 2026. El pasado mes de julio, el colectivo participó en la conmemoración del 250 aniversario de la finalización de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, celebrada en el Palacio de Versalles (Francia).

Estas citas se suman a la trayectoria internacional de la asociación jiennense en los últimos años, en la que figuran eventos como el centenario de la Batalla de Verdún en 2018, el 210 aniversario de la Batalla del Marne en 2024, el Campeonato Mundial de Gladiatura en Alemania, o el 210 aniversario de la Batalla de Waterloo en Bélgica durante el año 2025.

Con esta nueva intervención, el Grupo de Recreación Histórica de Úbeda busca consolidar su proyección en el ámbito de la recreación europea, permitiendo a sus miembros divulgar la historia de forma rigurosa y recrear las indumentarias, personajes y tácticas militares de mediados del siglo XIV en el escenario original de los hechos.