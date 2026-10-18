El Grupo de Teatro de la Fundación Antonio Gala debutará con 'Anillos para una dama' el día 22 en Córdoba

Cartel de 'Anillos para una dama', obra con la que debuta el Grupo de Teatro de la Fundación Antonio Gala el día 22 de octubre. - FUNDACIÓN ANTONIO GALA

CÓRDOBA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Antonio Gala de Córdoba da un paso significativo en su compromiso con las artes escénicas al crear su propio Grupo de Teatro, un territorio esencial en la obra de su fundador, que encontró en el teatro uno de los cauces más fecundos de su escritura.

'Anillos para una dama' es la primera producción de la compañía, dirigida por Nieves Palma, que se representará el jueves 22 de octubre a las 20,00 horas en la sede de la Fundación. La entrada es libre hasta completar aforo, previa reserva en la web de la Fundación: 'https://www.fundacionantoniogala.org/evento/anillos-para-una...', según destacan desde la Fundación.

Al respecto, valoran que esta nueva formación permite "no sólo preservar y difundir el legado dramático de Gala, sino también hacerlo vivir sobre el escenario, desde una producción propia y con un equipo artístico vinculado a la escena cordobesa que abre un espacio de encuentro entre el público y el teatro de Antonio Gala".

Estrenada en 1973, 'Anillos para una dama' es una de las grandes obras del teatro español contemporáneo. El reparto está encabezado por la propia Nieves Palma en el papel de Jimena, acompañada por Ricardo Luna (Alfonso VI), Ana Rísquez (Constanza), Claudia Ortigoso (María) y Rubén Rodríguez (Minaya), intérpretes formados en la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba y con trayectorias que abarcan el teatro clásico y contemporáneo, el audiovisual y la creación escénica.

Con una duración aproximada de 80 minutos, el espectáculo ofrece al público una ocasión singular para reencontrarse con la voz de Antonio Gala en la casa que lleva su nombre.