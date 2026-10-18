Güéjar Sierra (Granada) invertirá 385.000 euros en la mejora y renovación de sus parques infantiles

Visita del equipo municipal de Güéjar Sierra a los parques infantiles del municipio. - AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA

GÜÉJAR SIERRA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra (Granada) ha anunciado la puesta en marcha en las próximas semanas de un plan integral de mejora y renovación de los parques infantiles del municipio con el objetivo de "ofrecer a los niños y niñas espacios de juego más cómodos, seguros y adaptados a sus necesidades, al tiempo que se crean;entornos más agradables para el disfrute de las familias".

La primera fase de este plan, prevista para el periodo 2026-2027, contempla actuaciones en tres espacios infantiles del municipio: el parque de la Hacilla, situado en el centro del pueblo; el parque de la Era del Llano, en el Barrio Alto; y el parque de Juez Hermoso, en la zona de Los Huertos.

La inversión prevista para estas tres intervenciones supera los 120.000 euros y se distribuirá de la siguiente manera: Parque de la Hacilla, 67.476,33 euros; Parque de la Era del Llano, 37.690,57 euros, y Parque de Juez Hermoso, 15.091,33 euros.

En los parques de la Hacilla y la Era del Llano, los trabajos incluirán la renovación del mobiliario infantil, la instalación de nuevos elementos de sombraje y la mejora de los pavimentos, con el propósito de incrementar el confort y la seguridad de estos espacios de convivencia y ocio.

Por su parte, el parque de Juez Hermoso, que ha sido renovado recientemente, contará con una nueva pavimentación para completar su mejora y adecuar la superficie a las necesidades de las áreas de juego infantil.

El alcalde de Güéjar Sierra, José Robles, ha destacado la importancia de esta iniciativa para mejorar la calidad de vida de las familias del pueblo. "En Güéjar Sierra queremos que nuestros niños y niñas disfruten de parques mejores, más cómodos y seguros", ha señalado, subrayando que el proyecto permitirá "renovar instalaciones y mejorar las condiciones de uso de estos espacios públicos".

Entre las actuaciones previstas se encuentra también la sustitución del controvertido caucho por una superficie de césped homologada para áreas de juego infantil, dentro de la renovación de los pavimentos contemplada en el plan.

La intervención en estos tres espacios constituye solo el comienzo de un proyecto más amplio. El Ayuntamiento prevé desarrollar una segunda fase que incluirá otros dos parques infantiles, hasta alcanzar una inversión global de 385.000 euros.

"En una segunda fase actuaremos en otros dos parques, en concreto, el parque de la Plaza Esmeralda, en el Barrio del Peñón, y el parque del CEIP La Vereda", ha avanzado el alcalde.

Con este plan, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la mejora de los espacios públicos y la creación de entornos seguros, accesibles y agradables para el ocio infantil. Una apuesta por el bienestar de los más pequeños y por unos parques que sigan siendo lugares de encuentro, convivencia y disfrute para las familias de Güéjar Sierra.