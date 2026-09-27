El guitarrista cordobés Álvaro Toscano lanza su segundo disco, 'Horizon', tras ganar el 'Francisco Tárrega'

El guitarrista clásico cordobés Alvaro Toscano - GEMMA ESCRIBANO

CÓRDOBA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista clásico cordobés Álvaro Toscano ha lanzado 'Horizon', su segundo disco de estudio, tras lograr el Primer Premio del Certamen Internacional de Guitarra 'Francisco Tárrega', galardón que no recaía en un artista español desde hace más de 18 años, y que le ha permitido ahora dar forma discográfica a un viaje por un siglo de música romántica.

A este respecto y en declaraciones a Europa Press, Toscano ha explicado para este disco quiso centrarse "en la figura del 'vanderer', que es como llaman en Centro Europa al caminante o al viajero romántico, y la idea era traer este espíritu que me apasiona tanto, a nuestro repertorio y a nuestro instrumento, que es la guitarra española".

El resultado, según ha señalado, es que el guitarristas cordobés hace "un recorrido por 100 años de romanticismo a través de compositores como Fernando Sor, Jiménez Manjón o el propio Francisco Tárrega, que es uno de los compositores más importantes de la música española", de modo que "es un viaje muy personal en el que muestro cómo siento la guitarra a día de hoy".

El galardonado músico, formado en los conservatorios Profesional 'Músico Ziryab' y Superior 'Rafael Orozco' de Córdoba, ha publicado este álbum como parte del Primer Premio y Premio del Público que ha logrado en el LVIII Certamen Internacional de Guitarra 'Francisco Tárrega' de Benicàssim, uno de los concursos más antiguos y prestigiosos del mundo, y en el disco, ya disponible en todas las plataformas digitales, reúne célebres obras de los citados Sor y Tárrega, pero también de Ponce o transcripciones de Chopin, ofreciendo una experiencia cercana y emotiva para todo tipo de públicos.

Formado íntegramente en la capital cordobesa, Álvaro Toscano se ha consolidado a sus 29 años como uno de los intérpretes españoles con mayor presencia internacional de su generación, habiendo actuado en salas de toda Europa, Estados Unidos y Asia, así como con importantes orquestas sinfónicas.

'Horizon' está concebido para conectar de forma directa con el oyente a través de melodías llenas de emoción y belleza. Bajo el hilo conductor de 'Cien años de romanticismo', el repertorio abarca un viaje musical comprendido entre 1828 y 1929, mostrando cómo la guitarra se convirtió en la gran protagonista de los salones y auditorios de la época.

El álbum incluye piezas tan emblemáticas como las populares 'Mazurkas' de Francisco Tárrega (Adelita, Marieta), la virtuosa 'Fantasia Op. 30' de Fernando Sor, la célebre 'Sonata Romántica' del mexicano Manuel Ponce (escrita como homenaje a Franz Schubert), y joyas del repertorio, como el 'Aire Vasco' de Jiménez Manjón o el famoso 'Preludio nº 7' de Frédéric Chopin.

El lanzamiento de este segundo trabajo discográfico, al que precedió su primer álbum, 'Crystal', distinguido con el Melómano de Oro, coincide con una intensa gira de conciertos y compromisos sinfónicos que llevarán al guitarrista cordobés por distintos escenarios nacionales e internacionales durante la presente temporada.