Hacemos Córdoba exige un plan de intervención urgente para entoldar los parques infantiles de la ciudad.

CÓRDOBA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al alcalde de la ciudad que ponga en marcha un plan de intervención "urgente" para dotar de sombra a los parques infantiles repartidos por todos los barrios de Córdoba, una ciudad en la que las temperaturas extremas son cada vez más frecuentes y prolongadas.

Desde Hacemos Córdoba han denunciado --mediante una nota de prensa-- "la inoperancia, la falta de gestión y, sobre todo, la ausencia absoluta de sensibilidad del alcalde hacia los más pequeños y pequeñas de esta ciudad". Según ha señalado el grupo, cada verano se repite el mismo escenario: los parques infantiles quedan inutilizados por el calor, con temperaturas que superan los 40 grados, impidiendo el uso de estos espacios a quienes más los necesitan.

"No tiene ningún sentido que, en una ciudad como Córdoba, donde el calor extremo se prolonga durante más de cinco o seis meses al año, el Ayuntamiento no haya acometido ningún plan estructurado de sombreado en los parques infantiles. Estos espacios no son un lujo, son esenciales para el desarrollo, la socialización y el ocio saludable de la infancia", han advertido desde el grupo municipal.

Además, han recordado que muchas familias no pueden permitirse salir de vacaciones en verano, y que los parques infantiles son en muchos casos el único espacio recreativo al que tienen acceso niños y niñas durante estos meses. "Privarles de eso es un claro ejemplo del abandono institucional que sufre la infancia en Córdoba", han afirmado.

Hacemos Córdoba ha recordado también que ya en su momento alertaron de la falta de mantenimiento de estas infraestructuras infantiles, que presentan problemas de seguridad, desgaste y suciedad. A ello se suma la falta de sombra, "lo que convierte estos espacios en verdaderos hornos al aire libre".

Por todo ello, el grupo exige al Gobierno municipal que elabore un cronograma de actuación y un plan de inversiones plurianual, que contemple tanto sistemas de entoldado como sombras naturales (arbolado) y que incluya una partida presupuestaria específica en 2026 para iniciar de inmediato este proyecto.

"Ya es hora de que el alcalde adquiera un compromiso firme con la infancia de Córdoba. No se puede seguir gobernando de espaldas a sus necesidades. Queremos parques infantiles accesibles, cuidados y con sombra, que puedan usarse durante todo el año", concluyen desde Hacemos Córdoba.