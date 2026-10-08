Hacemos Córdoba se suma a la concentración por Maricarmen y pide medidas para "garantizar el derecho a la vivienda"

(Maricarmen minutos antes de ser desahuciada. Archivo. - Europa Press

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital se ha sumado la tarde de este jueves a la concentración convocada por Stop Desahucios frente al Consistorio con motivo del fallecimiento de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda en Madrid, al tiempo que han pedido medidas para "garantizar el derecho a la vivienda".

Desde Hacemos han trasladado su recuerdo y han señalado en una nota que "su caso no puede quedar únicamente en el dolor y la indignación de estos días, especialmente cuando los desahucios continúan produciéndose cada semana y afectan a personas y familias que no pueden hacer frente a sus condiciones de vivienda".

Así, esperan que "no se vuelvan a vivir casos como el de Maricarmen, pero para eso hacen falta decisiones políticas". "Cuando las administraciones priorizan el negocio y la especulación por encima del derecho a la vivienda, contribuyen a agravar un problema que afecta cada día a más personas", han señalado.

En este sentido, Hacemos ha puesto el foco en "la responsabilidad del Ayuntamiento y del alcalde, que cuenta con herramientas para actuar en la ciudad". El grupo ha reclamado "reiteradamente ampliar la moratoria a los apartamentos turísticos, ante el crecimiento de este tipo de alojamientos y su impacto sobre el mercado residencial".

"Pero no solo hablamos de lo que se puede hacer desde Córdoba", han trasladado, para exponer que "el PP andaluz se ha negado a aplicar las herramientas que contempla la Ley de Vivienda para declarar zonas tensionadas y poder establecer mecanismos de contención de los precios del alquiler, y ante eso el alcalde tampoco ha dicho nada".

"Mientras los alquileres siguen subiendo y cada vez resulta más difícil para muchas familias acceder a una vivienda, no podemos tener a un alcalde que mire hacia otro lado", han apuntado, al tiempo que han criticado "decisiones como el fin de los convenios con entidades bancarias para poner viviendas a disposición de personas en situación de vulnerabilidad y la pérdida de recursos municipales destinados a prevenir los desahucios".

En palabras de Hacemos, "hay medidas concretas que se pueden tomar desde las distintas administraciones y que el PP no está apoyando, y también están los decretos de vivienda que se han rechazado en otras instituciones", de modo que "el alcalde debería defender los intereses de los cordobeses y no limitarse a seguir las posiciones del PP de Andalucía y del PP a nivel estatal", han agregado.

EL PLENO

El grupo ha recordado además que estaba previsto celebrar este viernes un pleno municipal centrado en la vivienda y ha criticado que "finalmente se ha suprimido". "La mala conciencia del PP no se lava suprimiendo un pleno sobre vivienda, sino cambiando las políticas de vivienda, tanto en el Ayuntamiento como en la Junta de Andalucía", han declarado, para subrayar que "lo que necesitan las familias no es dejar de hablar del problema, sino que las administraciones actúen para solucionarlo".

Desde Hacemos consideran que "el Ayuntamiento debe recuperar una política municipal de vivienda que ponga el acceso a una vivienda digna en el centro de sus prioridades, reforzando los recursos de prevención de desahucios, ampliando la vivienda asequible y protegiendo el uso residencial frente a la especulación".