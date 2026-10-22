MAPA | Esfuerzo para pagar el alquiler en España: qué parte de la renta media se lleva por barrios

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid y Barcelona concentran los alquileres más elevados de España. Ambas ciudades reunían 94 de los 100 barrios con mayor gasto mensual medio en vivienda habitual en alquiler en 2024, según los datos del INE.

Por barrios, Recoletos, en Madrid, registró el mayor gasto mensual medio, con 2.037 euros, seguido de Pedralbes, en Barcelona, y Piovera, en Madrid, ambos con 2.002 euros.

Pero ¿qué esfuerzo supone alquilar una vivienda para una persona con ingresos medios? La presión sobre el alquiler en España varía considerablemente según la ciudad y, dentro de las grandes urbes, también entre barrios, tanto por las diferencias en los precios del alquiler como por las de los ingresos.

¿DÓNDE ES MÁS CARO ALQUILAR UNA VIVIENDA EN ESPAÑA?

La mediana del precio mensual del alquiler permite comparar los precios de las viviendas ofertadas sin que los inmuebles más caros distorsionen el resultado.

Según los datos de 2024, Pedralbes (Barcelona) era el barrio con el alquiler mediano más elevado, con 1.778 euros mensuales, seguido de Recoletos (Madrid), con 1.664 euros; Les Tres Torres (Barcelona), con 1.663 euros; El Viso y Piovera (Madrid), ambos con 1.500 euros, y Castellana (Madrid), con 1.486 euros.

Estos datos corresponden a 2024, por lo que no reflejan los precios actuales. Según Idealista, el alquiler en España se encareció un 8,5% interanual al cierre de 2025. En septiembre de 2026, el incremento interanual fue del 5,6%, según los datos del portal.

¿QUÉ PORCENTAJE DE LA RENTA MEDIA SE DESTINA AL ALQUILER?

En Madrid, la renta neta media anual por habitante alcanzaba los 20.861 euros en 2024, equivalentes a unos 1.738 euros mensuales. En la capital, el alquiler mediano de una vivienda habitual se situaba en 873 euros al mes, lo que supondría destinar cerca del 50,23% de los ingresos mensuales a pagar la vivienda. Esta proporción supera el umbral del 30% que se utiliza como referencia para medir el esfuerzo del alquiler.

Si una persona con la renta neta media de Madrid optara por vivir en una zona residencial cerca del centro, por ejemplo, Cuatro Caminos, donde el alquiler mediano alcanzaba los 1.008 euros mensuales, tendría que destinar cerca del 58% de sus ingresos al pago de la vivienda. En Recoletos, el barrio con el alquiler mediano más elevado de la capital, la mensualidad ascendería a 1.664 euros, equivalentes al 95,74% de esa renta media.

En Barcelona, el alquiler mediano se situaba en 900 euros mensuales, frente a una renta neta media anual de 20.326 euros en 2024, equivalente a unos 1.693 euros al mes. Así, el alquiler absorbería el 53,16% de los ingresos mensuales medios.

En esta línea, el alquiler mediano en el exclusivo barrio de Pedralbes (Barcelona) costaba 1.778 euros en 2024, y sería superior a la renta media mensual de la capital catalana.

En Valencia, el alquiler mediano alcanzaba los 683 euros mensuales y la renta neta media anual se situaba en 16.944 euros en 2024, unos 1.412 euros al mes. En estas condiciones, el alquiler supondría el 48,4% de los ingresos. En Sevilla, la mensualidad mediana era de 669 euros, frente a una renta neta media anual de 15.925 euros, equivalente a unos 1.327 euros al mes. El alquiler representaría así el 50,4% de los ingresos mensuales medios.

RENTA POR BARRIOS

El porcentaje destinado al alquiler sería menor al tomar como referencia las rentas registradas en cada barrio de las grandes ciudades. Por ejemplo, la renta neta media en Cuatro Caminos (Madrid) alcanzaba los 26.576 euros (2.214 euros mensuales). Los ingresos medios de esta zona destinarían un 45,5% en el alquiler.

En los barrios más exclusivos de la capital como el Viso, la renta media anual por habitante fue de 49.654 euros (4.137 euros mensuales) y el alquiler mensual de 1.500 euros. Una renta media de esta zona pagaría el 36,3% de su renta mensual.