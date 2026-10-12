Hallan el cadáver de un hombre en la presa de Siles (Jaén)

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JAÉN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de aproximadamente 70 años ha sido hallado muerto el pasado domingo, 12 de octubre, a las 17,45 horas en la orilla del embalse de Siles (Jaén).

Según ha precisado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, un testigo advirtió del hallazgo del cuerpo, del que varios medios han informado este lunes, a la altura del río Guadalimar, en una zona próxima a la aldea Cañada del Señor.

La Sala Coordinadora 112 Andalucía emitió un aviso a Guardia Civil, a Policía Local y a los servicios sanitarios, que confirmaron el deceso.