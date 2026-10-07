Hereu valora "el éxito de la política del reencuentro" ante el regreso de Puigdemont por amnistiar el TC la malversación

Archivo - El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, atiende a los medios de comunicación en un acto. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha aseverado este miércoles que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de avalar la amnistía para el delito de malversación del 'procés' y con ello el Tribunal Supremo (TS) dejar sin efecto la orden de detención contra el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, "expresa el éxito de la política del reencuentro y de la reconciliación".

Tras intervenir en la apertura institucional del Foro Internacional de Defensa Indudef en Córdoba, el ministro ha manifestado a los periodistas que la apuesta del Gobierno "por la convivencia es básica, entre otras cosas porque sobre la convivencia es donde podemos desarrollar social y económicamente nuestro país".

En este sentido, el ministro ha apuntado que "es un triunfo de la democracia, que se ve con plena normalidad", a lo que ha añadido que "es una decisión emanada del Congreso, que es la soberanía de nuestro pueblo".