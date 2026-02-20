Herida una mujer por inhalación de humo en Torredelcampo (Jaén) en el incendio de una vivienda

Archivo - Centro Coordinador de Emergencias del 112 Andalucía - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

JAÉN 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 77 años, ha resultado herida por inhalación de humo en Torredelcampo (Jaén) en el incendio de una vivienda, tal y como se ha informado desde el Emergencias 112 Andalucía.

Poco antes de las 14,00 horas, el 112 ha atendido un aviso por un incendio en una vivienda con una mujer herida. El siniestro ha tenido lugar en una casa situada en la calle Nueva.

El fuego ha afectado a una habitación de la planta baja de la vivienda. La mujer ha sido evacuada al punto de emergencias prehospitalario de Torredelcampo donde ha recibido asistencia sanitaria.

En el incendio han intervenido los servicios sanitarios de la Junta, Guardia Civil, Bomberos de Jaén y Policía Local.