Herido un motorista tras caer mientras conducía en un camino en Huétor Tajar (Granada)

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en Granada. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido este domingo, 13 de septiembre, mientras conducía por un camino de campo de la localidad de Huétor Tájar (Granada).

Según han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el incidente ha tenido lugar sobre las 12,20 horas de la presente jornada.

Hasta el lugar han acudido efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, servicios sanitarios y Policía Local.