Los hospitales Vithas de Andalucía se unen con actividades y programas especiales por el Día Mundial de la Salud

Archivo - Andalucía.- Hospitales Vithas andaluces celebran el Día de la Salud ofreciendo acciones para mejorar la calidad de vida - VITHAS - Archivo

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, una jornada establecida por Naciones Unidas para conmemorar la entrada en vigor de la constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde los hospitales Vithas Almería, Vithas Granada, Vithas Málaga, Vithas Sevilla y Vithas Xanit Internacional se llevarán a cabo como cada año diversas actividades de prevención y promoción sanitaria dirigidas a pacientes y ciudadanía.

El Hospital Vithas Almería ofrecerá el próximo martes 7 de abril, a partir de las 9,30 horas, una jornada de chequeos de salud gratuitos que incluirá toma de tensión arterial, control de glucemia, medición de peso y fuerza, así como revisiones oftalmológicas. Para facilitar la participación de la población, el hospital instalará una carpa en la entrada de consultas externas, donde personal sanitario atenderá a todas las personas que deseen realizarse estas pruebas.

El director de Enfermería del hospital almeriense, Israel González, destaca la relevancia de este tipo de iniciativas y el compromiso del centro con la prevención y la promoción de hábitos de vida saludables. "Con acciones como esta queremos acercar a la población la importancia del autocuidado y favorecer la detección precoz de posibles problemas de salud", afirma.

Por su parte, el Hospital Vithas Málaga pondrá en marcha a partir del martes 7 de abril por la mañana, unas jornadas de prevención abiertas a toda la ciudadanía, que incluirán diferentes acciones de sensibilización en algunas de sus principales unidades médicas. Por otro lado, las pantallas del hospital mostrarán a los pacientes que visiten el centro durante la semana del 6 al 10 de abril diferentes consejos de prevención.

En palabras de la doctora Estela Díaz Sánchez, directora médica de Vithas Málaga, "se trata de iniciativas que buscan sensibilizar a la población sobre la importancia del autocuidado y la detección precoz de determinadas enfermedades, acercando la salud a la ciudadanía y fomentando hábitos que mejoren su calidad de vida".

Dentro de la efeméride, el Hospital Vithas Granada pondrá en marcha el martes 7 de abril por la mañana, una jornada de prevención que incluirá la toma gratuita de tensión arterial y el control de glucemia. Estas acciones, sencillas pero fundamentales, se complementarán con un programa especial de radio como parte de los actos del décimo aniversario del hospital granadino, que se emitirá en directo desde el propio centro.

Todo ello forma parte de su estrategia centrada en ofrecer al paciente una atención excelente y cercana, apostando por la prevención y la educación sanitaria. En palabras de Juan Manuel Gámez, director de Enfermería de Vithas Granada, "son iniciativas clave para sensibilizar a la población sobre la importancia del autocuidado y la detección precoz de determinadas enfermedades, acercando la salud a la ciudadanía y fomentando hábitos que mejoran su calidad de vida".

Desde el Centro Médico Vithas Nervión, en Sevilla, recopilarán consejos y recomendaciones saludables para transmitir a los pacientes. Tal y como señala Pedro Muñoz, coordinador del Centro Médico Vithas Nervión, "desde nuestro centro apostamos por la cercanía y la atención cara a cara, potenciando la figura del médico de familia como primer contacto con el paciente y a través de este programa queremos acercarnos a toda Sevilla".

Por este motivo, y en relación con el conjunto de acciones de prevención impulsadas con motivo del Día Mundial de la Salud, el jefe de Medicina Interna del Hospital Vithas Xanit Internacional, el doctor Francisco Miralles, incide en la importancia de la prevención y la detección precoz. "La prevención sigue siendo una de las herramientas más eficaces para preservar la salud. Mantener controles periódicos, vigilar la tensión arterial y adoptar hábitos de vida saludables puede evitar complicaciones que, detectadas tarde, serían mucho más difíciles de tratar", señala.