Hosteleros de Granada critican el cierre a las diez y dicen que el sector "no tiene la culpa de que haya tanto covid"

La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada ha rechazado las medida impuestas en el sector de reducir su aforo al 50% y cerrar a las 22,00 horas, ya que les "destroza" el servicio; afea que "los políticos dicen las medidas, pero no hay una contraprestación directa para el empresario para poder seguir adelante"; y subraya que "la hostelería no tiene la culpa de que haya tanto covid".

Así se ha pronunciado en declaraciones a Europa Press el presidente de la federación, Gregorio García, quien ha expuesto que en España no existe la costumbre europea de cenar temprano, pero "si fuese por lo menos hasta las 23,00 horas", sería mejor que las 22,00 horas.

La Junta de Andalucía ha anunciado este viernes estas medidas extraordinarias para frenar la expansión del coronavirus en la ciudad de Granada y una treintena de municipios del área metropolitana.

Respecto del aforo, el presidente provincial de los hosteleros ha dicho que ya están "casi siempre haciéndolo" porque con la pandemia "hay menos gente", e insiste en que lo que más les ha molestado es el cierre a las diez. "Nos destroza, no sabemos que hacer", lamenta.

Preguntado por si hay restaurantes y bares que hayan cerrado definitivamente, ha apuntado que "es pronto" para hacer esa valoración, pero "por supuesto" cree que con estas medidas "la aceleración del cierre de establecimientos va a ser mas rápida".

"Esto es muy complicado. No hay nada más que trabas, soluciones no hay ninguna, no nos bonifican alquileres, no hay flexibilización en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que hay que devolver... Los políticos dicen las medidas, pero no hay una contraprestación directa para el empresario para poder seguir adelante", ha concluido.