Hoteleros de Jaén señalan la incidencia en la economía de la caída en el turismo, sector "refugio" y "familiar"

JAÉN, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Turismo de Jaén (TurJaén) ha señalado la incidencia que la caída del sector como consecuencia de la crisis de la covid-19 va a tener en la economía provincial, ya que tiene un carácter "familiar", sin grandes cadenas, y es "refugio" para trabajadores de otros ámbitos.

Así lo ha indicado a Europa Press el presidente de la patronal hotelera, José Ayala, cuando está a punto de acabar un año en el que se han visto contra las cuerdas por la pandemia y las restricciones para intentar frenarla sin que apenas haya habido ayudas al sector.

"Seguimos con los mismos problemas, las mismas carencias. Cero ayudas del Gobierno, se niega bajar IVA como otros países, se niega a dar incentivos a las empresas cerradas para que puedan mantenerse, sin ayudas directas y sin exención de impuestos y tasas", ha lamentado.

Y es que, a su juicio, el plan aprobado esta semana en el Consejo de Ministros "realmente no significa ningún tipo de ayuda", "carece de fundamento" y "no se ha hecho con la opinión del sector". "Ante las criticas, han hecho algo, pero sigue siendo nada", ha dicho Ayala, para el que "se despreocupa de la mayor industria" de España y "evidencia su falta de apego y de afecto" a una actividad que en los momentos de crisis "siempre ha salvado la economía" y "ha tirado del PIB".

VOLUNTAD INEFICAZ

Con respecto a las ayudas planteadas por Junta de Andalucía, ha afirmado que son "insuficientes". En su opinión, "hay una voluntad, pero ineficaz y para nada eficiente" y ha puesto como ejemplo, la de los mil euros, en la que "se ha tratado por igual a un bar o pequeño restaurante que a un hotel de 200 habitaciones".

"Para un pequeño autónomo, mil euros puede suponer ayuda, pero a un establecimiento hotelero o complejo de apartamentos no le sirve de mucho; no paga ni el recibo de la luz del mes", ha comentado Ayala, quien ha añadido que esta convocatoria se dirige "exclusivamente para autónomos" y quedan "excluidos las sociedades y un núcleo muy importante por su número, los autónomos societarios".

Con este panorama, ha aludido al efecto que la situación del turismo va a tener en la economía jiennense. "Tenemos muy claro que el PIB provincial va a caer porque el sector turístico siempre ha sido refugio y compañero del sector agrícola. Muchos trabajadores terminaban la campaña de aceituna en enero, febrero y se enganchaban, con el puente de Andalucía y Semana Santa, en el sector turístico", ha comentado.

A ello ha sumado que "en Jaén, a diferencia de otras provincias, el sector turístico es familiar" y "no hay cadenas hoteleras". De este modo, "la economía es circulante, son empresas arraigadas en la provincia y el dinero que se traen los turistas de otros sitios al sector turístico y se invierte y se asta en Jaén", con lo cual, "la crisis se agrava más".

Al hilo, el presidente de TurJaén se ha detenido en la ausencia de grandes grupos. "Puede tener su parte buena, el trato es mucho mejor al cliente y, de ahí, el alto índice de satisfacción. Pero también significa una cosa muy grave: si no hay cadenas hoteleras implantadas en la provincia es que Jaén ya no era rentable para una cadena y, si no lo era antes, ahora muchísimo menos en esta época de crisis", ha concluido.