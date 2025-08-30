El humo en una habitación del Clínico San Cecilio de Granada obliga a trasladado de pacientes, ya reubicados

GRANADA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El humo detectado en la madrugada de este sábado en una de las habitaciones de la tercera planta de hospitalización de Cirugía del Hospital Clínico San Cecilio de Granada ha obligado, como medida preventiva, al traslado de una veintena de pacientes. No obstante, tanto estos pacientes como sus familiares ya han sido reubicados en zona de hospitalización contigua de Cirugía.

En concreto, según han detallado desde el centro sanitario, los hechos han tenido lugar en torno a las 03.00 horas, cuando se detectó humo en una de las habitaciones de la tercera planta de hospitalización de Cirugía, procedente de un colchón. La investigación sobre el origen del suceso permanece abierta.

Así, de inmediato, y siguiendo los protocolos de seguridad, se activaron los sistemas de alarma y se dio aviso a Bomberos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "que acudieron al centro y actuaron con rapidez".

Como medida preventiva, fueron trasladados una veintena de pacientes, y sus acompañantes, a las instalaciones del Hospital de Día Quirúrgico, en la planta segunda, donde han pasado la noche. No obstante, ya han sido reubicados en una zona de hospitalización contigua de Cirugía.

Por otro lado, desde el centro han incidido en un comunicado en que "no se han registrado daños personales entre pacientes ni profesionales". Por su parte, los daños materiales "se concentran en la cama en la que se originó el humo y en algunos enseres plásticos de la habitación, así como en la suciedad generada en la zona afectada".

El hospital ha agradecido "especialmente la labor de sus profesionales, que actuaron con rapidez y coordinación, facilitando el traslado y la atención a los pacientes y acompañantes en todo momento".

Además, han señalado que la actividad asistencial del hospital no se ha visto afectada y "todos los servicios continúan prestándose con total normalidad". Por último, han detallado que durante el fin de semana se llevará a cabo "una limpieza exhaustiva de la planta, así como las comprobaciones necesarias para garantizar que pueda volver a estar plenamente operativa en condiciones óptimas de seguridad".

El director gerente del Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, Manuel Reyes Nadal, ha destacado que "afortunadamente no hay que lamentar daños personales, los protocolos han funcionado perfectamente y se ha evacuado la zona para evitar los efectos del humo".

Así, ha destacado y agradecido "la labor de los profesionales del hospital porque los protocolos funcionan cuando las personas los hacen funcionar; también a Policía, Bomberos, Guardia Civil, Delegación de Gobierno y Delegación de Salud, todo se ha puesto a nuestra disposición inmediatamente".

Por último, ha incidido en que "no ha habido que lamentar daños personales, los daños han sido materiales y muy localizados y el hospital está ahora mismo funcionando al 100%", ha concluido.