La IA protagonizará en Córdoba el XX Seminario Internacional de Periodismo y Medio Ambiente

Imagen promocional del XX Seminario Internacional de Periodismo y Medio Ambiente. - UCO

CÓRDOBA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Seminario Internacional de Periodismo y Medio Ambiente (Sipma), organizado por Enresa, la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) y la Universidad de Córdoba (UCO), celebrará este año en la capital cordobesa su vigésima edición, consolidándose como una de las citas de referencia para más de un centenar de periodistas, comunicadores, investigadores y profesionales interesados en la información ambiental y científica.

El Seminario, según ha informado Enresa en una nota, tendrá lugar los próximo días 29 y 30 de octubre, estando prevista que la primera jornada se desarrolle en el Rectorado de la UCO, donde se celebrarán las ponencias centradas en la inteligencia artificial (IA) y su relación con el medio ambiente, la sostenibilidad y la comunicación.

La apertura del evento correrá a cargo de la presidenta de Enresa, Olga García; el rector de la UCO, Manuel Torralbo, y la presidenta de APIA, María García. La sesión inaugural la impartirá la catedrática en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y miembro de la Real Academia Española, Asunción Gómez-Pérez, quien analizará los retos, oportunidades e impacto en el medio ambiente de la IA.

A continuación, una mesa redonda reunirá a especialistas procedentes de universidades, centros de investigación y organizaciones de referencia, ofreciendo una visión multidisciplinar de una tecnología llamada a marcar el futuro, en la que tendrán cabida casos prácticos de aplicaciones en Biología, extinción de incendios o empresa pública, como el caso de Enresa.

La programación se completará en este primer día con talleres prácticos dedicados al periodismo de investigación, el análisis de datos y las nuevas narrativas informativas, así como con una sesión específica sobre los impactos físicos y ambientales asociados al desarrollo de la inteligencia artificial, aportando una visión crítica y rigurosa sobre esta revolución tecnológica.

La segunda jornada, el 30 de octubre, se trasladará al centro de almacenamiento de residuos radiactivos de muy baja, baja y media actividad que Enresa opera en El Cabril, en Hornachuelos (Córdoba), donde los participantes podrán conocer de primera mano esta instalación a través de una visita técnica y divulgativa guiada por profesionales de Enresa y en la que la directora del centro, Eva Noguero, compartirá con los asistentes una visión de la gestión de residuos radiactivos y el medio ambiente.

En esta segunda jornada, en el mismo centro de almacenamiento y coincidiendo con este vigésimo aniversario de Sipma, reconocidas voces del periodismo, la ciencia y la divulgación participarán en una sesión magistral dedicada a analizar cómo ha cambiado el periodismo ambiental en las últimas décadas a través de personalidades como el profesor 'ad honorem' del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Miguel Delibes de Castro.

También del catedrático de Microbiología, Medicina y Patología en la Escuela de Medicina Icahn del Hospital Mount Sinai (Nueva York), Adolfo García Sastre; del catedrático de Comunicación de la Ciencia de la Universidad de Navarra, Bienvenido León, y de la ingeniera informática y profesora honorífica del Departamento de Ingeniería Telemática de la UC3M, Mari Luz Congosto. Todo ellos guiados por el periodista especializado en información ambiental, científica y agroalimentaria, que fue director de Sipma entre 2000 y 2013.

Sipma es un encuentro nacido hace más de veinte años como un foro pionero que quiso, en sus orígenes, satisfacer las necesidades formativas de, en aquellos años, una incipiente especialización del periodismo, la ambiental.