Iberdrola refuerza su atención presencial en Andalucía con sus puntos de venta de Armilla y La Puerta de Segura

Imagen de una fachada de una sede de Iberdrola. - IBERDROLA

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola continúa reforzando su atención presencial en Andalucía a través de sus puntos de Armilla (Granada) y La Puerta de Segura (Jaén), desde los que ofrece un servicio "cercano y personalizado" a los clientes de ambos municipios y de sus respectivos entornos.

Según ha informado la entidad en una nota, en Armilla, el punto de atención está ubicado en la avenida del Poniente número 9, desde donde Iberdrola amplía su presencia en la provincia de Granada y facilita a los clientes un espacio en el que realizar sus gestiones de forma presencial y recibir asesoramiento especializado.

Por su parte, el punto de atención de La Puerta de Segura, situado en la avenida de Andalucía número 162, permite acercar la atención de Iberdrola a los clientes de este municipio jiennense y de su entorno.

Los puntos de atención estarán abiertos de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, para facilitar una atención adaptada a las preferencias de cada cliente. El delegado comercial de Iberdrola en Andalucía, Borja Cañas, ha destacado que la apertura de estos puntos de atención y venta permite "seguir acercándonos a nuestros clientes y ofrecerles un servicio más directo y personalizado, tanto para sus gestiones habituales como para acompañarlos en la elección de las soluciones energéticas que mejor se adapten a sus necesidades".

Asimismo, Iberdrola ha detallado que desde ambos espacios, los clientes pueden resolver consultas relacionadas con sus contratos y suministros y recibir asesoramiento sobre los planes de luz más adecuados en función de sus hábitos y necesidades de consumo.

Además, pueden conocer las distintas soluciones energéticas que Iberdrola pone a disposición de hogares y negocios, entre ellas las relacionadas con autoconsumo, puntos de recarga para vehículos eléctricos, climatización, aerotermia y rehabilitación energética, así como soluciones digitales que permiten controlar el consumo y fomentar el ahorro energético.