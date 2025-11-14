Identificados cinco presuntos carteristas en el entorno de la Mezquita-Catedral de Córdoba

CÓRDOBA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad Guardián de la Policía Local de Córdoba han intervenido en la jornada del día 9 de noviembre en varias actuaciones coordinadas que han permitido la localización e identificación de cinco personas presuntamente dedicadas al hurto entre turistas en el casco histórico de la ciudad, en el entorno de la Mezquita-Catedral.

Según ha informado el Ayuntamiento, sobre las 12,00 horas, una patrulla fue requerida para acudir al Centro de Recepción de Visitantes, donde los agentes de la Unidad Guardián habían interceptado a dos mujeres de nacionalidad rumana sospechosas de dedicarse al hurto al descuido.

Ambas fueron identificadas, con domicilio en Fuengirola (Málaga). Tras comprobar sus antecedentes, se confirmó su localización habitual en dicha localidad malagueña. Mientras se desarrollaba esta actuación, el Centro de Mando informó de la presencia de varios individuos con actitud sospechosa en la zona de la Sinagoga, presuntamente dedicados a sustraer carteras entre los grupos de turistas.

Los agentes desplazados localizaron e identificaron a un varón cuyas características coincidían con la descripción facilitada. El individuo, también de nacionalidad rumana, reconoció dedicarse al hurto, siendo identificado. Durante la identificación de este individuo, se le intervinieron las llaves de un vehículo alquilado en el aeropuerto de Málaga. El turismo fue localizado y registrado en la avenida de Vallellano, sin hallarse efectos de interés en su interior.

De forma paralela, otra patrulla del dispositivo 'Centro 1' interceptó en la plaza del Zoco Municipal a otras dos mujeres de nacionalidad rumana, identificadas, ambas con domicilio en Fuengirola (Málaga). Durante el cacheo, se localizó entre las pertenencias de una de ellas una cartera con documentación a nombre de un ciudadano alemán y 280 euros en efectivo.

Aunque inicialmente no constaba denuncia por la sustracción, gracias a la colaboración de un comerciante y de los guías turísticos de la zona, la víctima fue localizada y se personó posteriormente en la Jefatura de Policía Local para presentar la denuncia y recuperar sus efectos.

DISPOSITIVO PERMANENTE

La Policía Local mantiene un dispositivo preventivo permanente en las zonas turísticas de la ciudad, especialmente en el entorno de la Mezquita-Catedral, con el objetivo de prevenir hurtos y reforzar la seguridad de los visitantes.

Acerca de estas intervenciones, el teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, ha señalado que "se pone de manifiesto la operatividad y efectividad de la Unidad Guardián de la Policía Local en el entorno del Casco Histórico".

De la misma manera, ha valorado que "la actuación desarrollada este mes también demuestra la presencia de bandas itinerantes que se dedican al hurto al descuido y que, por su carácter de itinerantes y la escasa cuantía de lo sustraído, resulta complicado identificar y detener por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Entretanto, el edil ha felicitado a los agentes de la Policía Local "por su actuación disuasoria y preventiva de este tipo de comportamientos delictivo en el entorno del casco histórico".