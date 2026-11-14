La iglesia de Santa Catalina Mártir de Jaén recibe cerca de 8.000 visitas en su primer mes abierta al público

Iglesia de Santa Catalina Mártir de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La iglesia de Santa Catalina Mártir del antiguo convento de Santo Domingo de Jaén ha recibido cerca de 8.000 visitas durante su primer mes abierta al público tras ser rehabilitada.

Así lo ha indicado a Europa Press la vicepresidenta tercera de la Diputación y diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, quien ha valorado la acogida de este espacio situado en pleno casco histórico y que estaba cerrado desde 1972.

En este sentido, ha aludido a "un éxito de público" que pone de manifiesto "que la gente estaba deseando tener la posibilidad de visitar Santa Catalina". "Existía esa expectación después de décadas cerrado y también quedaba mucha gente de la ciudad de Jaén que tenía ese recuerdo de la iglesia funcionando", ha comentado.

A ello ha sumado el "interés para ver cómo se había terminado el proceso de recuperación" de este Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Diputación, que ha permitido convertirlo "en un recurso cultural de primer orden".

Con respecto a las casi 8.000 visitantes registrados desde la apertura del antiguo templo el pasado 29 de septiembre, Colomo ha explicado que "la gran mayoría son de Jaén y el resto viene fundamentalmente de Andalucía".

En ellas, se contabilizan tanto a quienes lo han visitado para conocer el propio espacio como los asistentes a la representación de la obra 'Don Juan Tenorio'. En este punto, ha destacado que uno de los objetivos de la Diputación era recuperar la iglesia no solo como un continente vacío, sino dotarlo de actividad.

"La idea es llenarlo de vida, presentaciones de libros, representaciones teatrales, propuestas musicales, exposiciones... En definitiva, se trata de un recurso cultural muy importante para la ciudad de Jaén", ha asegurado.

La vicepresidenta tercera ha recordado, además, que forma parte del importante triángulo cultural que la Diputación gestiona en el casco histórico de la capital, junto al Antiguo Hospital de San Juan de Dios y el Centro Cultural de los Baños Árabes.

Precisamente, sobre este último ha valorado las cifras "espectaculares" que viene registrando y ha puesto como ejemplo las 13.000 visitas que recibió el pasado octubre. Los españoles son mayoría también en este espacio, aunque con "un porcentaje interesante ya de visitantes extranjeros, del doce por ciento".

Situado en el Palacio de Villardompardo, alberga los Baños Árabes, el Museo de Artes y Costumbres Populares y el Museo Internacional de Arte Naïf Manuel Moral, junto a otras dependencias, como la Sala Luis Barbero, con maquetas realizadas por este artesano, o la Sala Miguel Hernández.

A ellas se suman las salas dedicadas a exposiciones temporales, otro de los fuertes del centro cultural con una programación que renueva contenidos y hace que haya "más razones para volver".

"Todo ello, además, contribuye a revitalizar la zona", ha valorado Colomo, quien se ha mostrado convencida de que el Centro Cultural Baños Árabes y la iglesia de Santa Catalina Mártir "se van a retroalimentar". Ambos tienen el mismo horario de visita: de martes a sábado, entre las 9,00 y 21,00 horas, y domingos de 09,00 a 15,00 horas.

ACTUACIONES

La reapertura del templo ha sido posible tras una inversión de tres millones de euros con cargo a una subvención del Gobierno de España financiada con fondos Next Generation y ejecutada por la Diputación.

Entre las distintas actuaciones, se ha llevado a cabo la restauración de cúpulas, del fresco fundacional y de los motivos ornamentales de las capillas, así como la recuperación de los antiguos huecos cegados y de la traza de la antigua puerta principal de la iglesia.

También se han acometido trabajos como el revestimiento de muros interiores y exteriores, la integración de los restos arqueológicos del antiguo Palacio Almohade, la sustitución del forjado de madera del camarín y la ejecución de los muros de contención de la excavación arqueológica, además de un proyecto museográfico en torno a la historia del edificio y de la ciudad de Jaén.