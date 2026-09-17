La III edición de 'Creciendo Juntas' de Deoleo y Carbonell sitúa el relevo generacional y liderazgo femenino en centro

La compañía de aceite de oliva Deoleo celebra la III edición del encuentro 'Creciendo Juntas en el Palacio de Orive de Córdoba con el lema 'El legado. El futuro. El rol de la mujer en el relevo generacional oleícola'. - DEOLEO

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía de aceite de oliva Deoleo ha celebrado este jueves la III edición del encuentro 'Creciendo Juntas en el Palacio de Orive de Córdoba con el lema 'El legado. El futuro. El rol de la mujer en el relevo generacional oleícola', en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec).

Apostando este año por un formato más ágil y dinámico, el encuentro ha reunido a un cartel muy variado de agricultoras, investigadoras, agro-influencers, empresarias y directivas, todas ellas referentes en sus ámbitos profesionales, para reflexionar sobre los desafíos del relevo generacional y las oportunidades de un sector en plena transformación.

En el encuentro, que se enmarca en el 160º aniversario de su marca Carbonell, las 12 ponentes han subrayado el papel fundamental de las mujeres en cada etapa de la cadena de valor del aceite de oliva: desde las labores en el campo y gestión en almazaras hasta la investigación técnica y expansión internacional del producto.

Dicho encuentro pionero organizado por Deoleo cobra especial relevancia en un contexto en el que la presencia de las mujeres en el sector agrario es cada vez más visible. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las mujeres representan actualmente el 32% de las personas titulares de explotaciones agrarias en España y el 29,92% ejercen como jefas de explotación. Datos que reflejan los avances en los últimos años, pero también el camino que queda por recorrer para ampliar su presencia y protagonismo en el sector.

NUEVAS MIRADAS Y LIDERAZGO PARA EL FUTURO DEL OLIVAR

En el discurso de bienvenida, la directora global de Marketing, Innovación y Sostenibilidad de Deoleo, Mariu Luchetti, ha valorado que "el relevo empieza cuando una persona joven mira al sector y ve un proyecto de futuro". "El compromiso en Deoleo es que el talento femenino siga creciendo y ganando oportunidades", destacando el importante papel de la formación para conseguirlo.

El encuentro conducido por Pilar Larrea, Manager de Comunicación en Deoleo, ha resaltado la importancia del papel de la mujer con ponencias individuales y paneles de debate. En la primera, Neyva Martínez, fundadora y directora ejecutiva de Ypsilon EcoOlive Horizons, ha aclarado que "el olivar no necesita herederos obedientes, sino líderes". "Heredar también es transformar para evolucionar", ha dicho, para agregar que "no se trata de convencer a los jóvenes para que se queden, sino de seguir construyendo un sector en el que merezca la pena quedarse, donde la innovación tenga espacio y la mujer lidere de forma natural".

Acto seguido, Carmen del Campillo, catedrática de Producción Vegetal y directora de Etsiam de la UCO, ha abordado la importancia de conectar el talento joven y educación con las oportunidades profesionales: "El verdadero relevo está en la evolución de las preguntas que nos hacemos, donde el conocimiento y experiencia sean el punto de partida para todos los jóvenes".

Por su parte, la ingeniera técnica agrícola y portavoz de Agricultura del PP en el Senado, Lorena Guerra, ha protagonizado un discurso optimista sobre el medio rural: "Tenemos que dejar de pensar que el campo es mirar hacia atrás". "Pocas profesiones viven una transformación tan grande y es hora de contar el campo como un lugar lleno de oportunidades", ha elogiado.

Y la visión internacional ha estado a cargo de Maca Garau, directora de Marketing de Deoleo en Norteamérica y Latam, que ha reflexionado sobre cómo llevar el valor del aceite de oliva español a otros mercados: "Internacionalizar no es simplemente exportar, sino que se trata de escuchar, entender y adaptar el aceite a los hábitos de consumo de cada país, para que cale de generación en generación".

ALLANAR EL CAMPO A FUTURAS GENERACIONES

La mesa redonda principal, titulada 'El relevo generacional: allanar el campo a las nuevas generaciones', ha sido moderada por Mariu Luchetti. En ella han participado la presidenta de la SCA Santa Teresa de Jesús (Beas de Segura), Jaencoop SCA, Isabel Fernández; la directora Global de Calidad Operacional, Seguridad y Medio Ambiente de Deoleo, María de Ana; Mayca Galán, agricultora, cooperativista y empresaria del olivar, y Andrea Burriel (Andy Rural), creadora de contenido y divulgadora de la vida rural.

El debate ha girado en torno a las barreras reales para la incorporación de jóvenes al sector y el papel de la mujer en el desarrollo rural y empresarial. Fernández ha apuntado que "el cooperativismo es herramienta clave para que los jóvenes se sumen al sector con dignidad, buscando un término medio para que convivan la experiencia y la innovación". En la misma línea, Andy Rural ha destacado la importancia de perder el miedo a mudarse al campo: "Hay que arriesgarse; desmitificar que la vida rural es aburrida o solitaria", porque "en un pueblo formas parte de una comunidad, eres parte del todo".

Por otro lado, De Ana ha incidido en "la necesidad de incorporar perfiles técnicos especializados en el análisis de datos y la sostenibilidad", asegurando que "el sector necesita perfiles especializados en datos, en sostenibilidad medioambiental, así como perfiles sensoriales". "El futuro está en liderar bajo la excelencia en toda la cadena de valor, utilizando la información que tenemos para evolucionar y ser más sostenibles", ha señalado.

Por su parte, Galán ha reivindicado la profesionalización del sector y el orgullo de emprender en él, recordando que "se debe eliminar para siempre la frase de 'toda la vida se ha hecho así'; hoy el campo se elige por vocación y preparación, es un relevo que hay que hacer propio".

CAPACITACIÓN TÉCNICA PARA UN SECTOR EN TRANSFORMACIÓN

La jornada también ha contado con un Panel Técnico enfocado en la investigación y el desarrollo. En este coloquio, moderado por el manager global de Sostenibilidad de Deoleo, Juan Carrasco, han intervenido Marisol Fuentes, técnica especialista en Formación y Transferencia del Centro Ifapa de Cabra (Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera), y María Miró, formadora de FP Agraria en el IES Galileo Galilei, fundadora de 1948 Óleum y Doctora en Sostenibilidad.

Al respecto, Fuentes ha señalado que "uno de los mayores retos actuales del sector es producir aceite de forma eficiente, y para ello es vital la formación basada en datos que traen los jóvenes". Y Miró ha admitido que "aún existe un gran desconocimiento entre los jóvenes sobre la enorme oferta formativa agraria, pero la educación se está modernizando mucho".

Las intervenciones han coincidido en que el relevo generacional requiere una respuesta transversal: atraer talento, garantizar oportunidades reales de desarrollo profesional, acercar la formación a las necesidades del sector y fomentar condiciones que permitan que las nuevas generaciones quieran construir su futuro dentro de él.

Esta visión conecta con el compromiso de Deoleo con el origen y con la transformación sostenible de toda la cadena de valor. A través de su Protocolo de Sostenibilidad, la compañía trabaja actualmente con 95 almazaras certificadas, cerca de 350.000 hectáreas y más de 60.000 agricultores, impulsando prácticas más sostenibles y reforzando la colaboración con los distintos actores del sector.

En la clausura, el director de Comunicación de Deoleo, José Antonio Bonache, ha agradecido su participación a todos los asistentes y ha compartido las principales conclusiones y aprendizajes del encuentro, aseverando que "el futuro del sector se construye desde todos los eslabones de la cadena de valor". Ha indicado que hay que "ser capaces de trasladar a las nuevas generaciones las oportunidades reales que ofrece el mundo del aceite de oliva y acompañarlas para que quieran desarrollar aquí su futuro", a lo que ha agregado que "hay que seguir trabajando para que el talento joven decida quedarse o incorporarse al sector".