Íllora aplaza el Parapanda Folk 2026 tras quedar desierta la licitación y lo trasladará a finales de agosto o septiembre

Presentación de la 35 edición Parapanda Folk. Imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

ÍLLORA (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Íllora (Granada) ha informado del aplazamiento del Parapanda Folk 2026, previsto del 27 de julio al 2 de agosto en el anfiteatro 'Enrique Morente', debido a cuestiones técnicas relacionadas con el expediente de contratación para su montaje y organización. La nueva celebración se trasladará a finales de agosto o principios de septiembre.

Según ha explicado el Consistorio en un comunicado, el procedimiento de licitación, tramitado conforme a la legislación vigente, ha quedado desierto. Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la correcta organización del festival y mantener el nivel de calidad que requiere una cita de estas características, se ha decidido reprogramar el evento.

El Ayuntamiento ha lamentado las molestias que pueda ocasionar esta decisión y ha agradecido la comprensión de vecinos, asistentes y colaboradores. Las nuevas fechas se anunciarán próximamente a través de los canales oficiales.