Imbroda destaca 1.812 aspirantes con discapacidad en 12 convocatorias de bolsas en dos años: "Se cumple la ley

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, ha señalado en el Pleno del Parlamento que desde el inicio de la legislatura la Consejería ha realizado "doce convocatorias de bolsas entre extraordinarias, urgentes y restringidas" y que a las mismas "se han presentado 1.812 aspirantes con discapacidad", por lo que ha subrayado que "están cumpliendo" con la ley de discapacidad.

Así ha respondido Imbroda a una pregunta formulada por la socialista Beatriz Rubiño sobre las bolsas de trabajo de Educación, para añadir que "en la del 11 de noviembre de 2019 hubo un error informático y no se volcó el indicador de discapacidad de 30 aspirantes", pero dicho error "fue identificado y subsanado".

Rubiño le ha contestado que "no es lo que sostienen los docentes con diversidad funcional", que dicen que "no se está aplicando" la Ley 4/2017 de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía referente a la parte de empleo público, cuyo "artículo 28 dice que hay que reservar un cupo de plazas no inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas por personas con discapacidad". "Estamos a 27 de mayo de 2021 y el Gobierno de las tres derechas no ha hecho nada en dos años y medio para remediar esta situación y aplicar la ley de discapacidad" y "no puede decir que desconocían la situación", ha lamentado.

Antes "todos se rasgaban las vestiduras diciendo que no se aplicaba la ley de discapacidad en las bolsas de empleo de la administraciones públicas" y "entonces era injusto pero también es injusto ahora y no están haciendo nada", ha abundado Rubiño, quien ha añadido que los profesionales docentes con discapacidad "nos dicen que cuando piden la adaptación para los exámenes se les concede, pero cuando llegan no hay adaptación ni de tiempo ni de puesto, con lo que llegan a las oposiciones en desventaja". "Actúen de una vez", ha espetado al titular de Educación.

Imbroda, por su parte, ha preguntado a Rubiño "de dónde saca la información", le ha pedido que la "coteje" y ha defendido que el Gobierno "está cumpliendo con la ley". Ha informado que "a las doce convocatorias de bolsas que se han realizado en dos años se presentaron 1.812 aspirantes con discapacidad" y, por supuesto, "tuvieron su incorporación a su puesto de trabajo".

"Estamos actuando con la mayor diligencia posible", pero cuando ocurrió el error informático en 2019 "no hubo ninguna reclamación, ni en la provisional ni en la definitiva, y más tarde cuando se publicó la ordenación de las bolsas, tampoco hubo ninguna reclamación en la provisional y hubo cuatro en la definitiva".

"A partir de ese momento hemos estado revisando de oficio a todos los aspirantes para subsanar esa situación, de hecho ya están todos en el puesto que le corresponde", ha concluido, para insistir a Rubiño que "se informe mejor".