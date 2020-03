Imbroda insiste en el "diálogo" sobre el decreto y PSOE critica que "descalifique" la huelga "tachándola de ideológica"

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha insistido este jueves en el Pleno del Parlamento en "seguir dialogando" en torno al decreto de escolarización, mientras que el PSOE-A le reprocha "no haber tenido suficiente" con la huelga educativa de este miércoles "cuando lejos de rectificar su única respuesta ha sido descalificarla tachándola de ideológica y decir alegremente que han sido manipulados".

En su intervención en respuesta a pregunta formuladas en el Pleno por el PSOE-A, Imbroda ha defendido de nuevo "el diálogo permanente" como lo demuestran "la más de 350 reuniones" que el equipo de la Consejería ha llevado a cabo con distintas organizaciones del ámbito educativo, y ha explicado que la reunión que mantuvo con los sindicatos dos días después de publicarse el decreto de escolarización fue un encuentro "informal con el fin de conocer sus inquietudes", el cual considera "positivo" porque "se establece un canal de comunicación entre ambas partes para sacar las lecturas que haya que sacar y seguir dialogando de modo que cada uno conozca la visión de cada organización".

La socialista Teresa Jiménez ha preguntado al consejero "qué necesita" para escuchar y dar respuesta a la comunidad educativa tras la huelga de esta miércoles, para añadir que "no ha debido tener suficiente cuando lejos de rectificar su única respuesta ha sido descalificar la huelga tachándola de ideológica y decir alegremente que han sido manipulados". "Piensan que son títeres, que son peleles, que intereses ocultan detrás de este artículo del decreto qué modelo de educación defienden", cuestiona la diputada.

"Dé la cara, diga a verdad, reconozca que no cree en la educación pública y que en el fondo tampoco defiende la concertada. No levante una cortina de humo para ocultar su interés y del gobierno de derechas del que forma parte, favorecer a la privada frente a su incapacidad para el diálogo, el menosprecio a la comunidad educativa y el deterioro de la educación pública" frente "a lo que se van a encontrar al PSOE-A". "Se lo gritaron ayer en todas las ciudades y calles de Andalucía", a aseverado Jiménez, que ha animado a Imbroda a que "sin miedo" repita con ella "la educación pública no se vende, se defiende".

Ante estas afirmaciones, Imbroda ha lamentado que "no le escuchen" y que le acusen de nuevo de "desmantelar" la educación pública. "No sé cómo expresar para que se entienda que defendemos el sistema educativo en su globalidad, la red pública y la concertada, y que estamos tratando de mejorarla en la medida de nuestras posibilidades", ha manifestado el titular de Educación, que ha añadido que él "no se queda en la palabra" para destacar "el aumento en 456 millones el presupuesto en educación pública y la plantilla pública más alta de la historia".

"Qué forma más extraña de desmantelar la educación pública", ha ironizado Imbroda, quien ha asegurado que el "problema" del PSOE "es que no escuchan".

Por otra parte, el socialista Felipe López ha preguntado a Imbroda cómo va a garantizar la cobertura de plazas en el proceso de matriculación 2020/2021, una cuestión ante la que el consejero ha mostrado su "sorpresa" ya que "las plaza disponibles son suficientes para cubrir toda la demanda", por lo que la tasa de cobertura de solicitudes en etapas obligatorias "siempre va a ser del 100%", ha dicho.

"METEN UN DECRETO PARA RESOLVER UN PROBLEMA QUE NO EXISTE"

En su intervención López ha acusado al consejero "de ofender gratuitamente" desde la tribuna a padres, familias y profesores "pensando que eran presas fáciles de la malvada oposición que los manipulaba", al tiempo que ha añadido que "si solo entre el 3 y 4% de familias que han pedido matriculación no han podido ser atendidos en la primera de sus peticiones, es decir, si no hay un problema a que viene una modificación".

"Modifican las reglas del juego y meten un decreto de escolarización para resolver un problema que no existe", ha afirmado López, quien se pregunta "qué objetivo pretenden" y ha afirmado que "quieren cambiar el artículo 1 de la Constitución que dice que el contrato social tiene que orientar la acción conjunta de las administraciones públicas y lo quieren cambiar por un contrato mercantil para que cada uno tenga los servicios que el bolsillo pueda pagar". "Esto va de negocio", ha aseverado.

Imbroda ha respondido que "no hay ningún plan oculto" y ha dicho que "entiende que a lo mejor tengan que construir este discurso para justificar esta oposición", toda vez que añade que "sería un incongruencia que donde haya plaza públicas concertemos, por todos los pasos que estamos dando para mejorar en recursos nuestra red pública".