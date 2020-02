Imbroda ve "injustificada" la huelga del 4 de marzo, que ve "ideológica y ajena a la educación"

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ve "injustificada" la huelga estudiantil convocada para el próximo 4 de marzo contra el decreto de escolarización, al tiempo que ha asegurado que "es una huelga ideológica y no tiene que ver con la educación". "Aquellos que de alguna manera viven del enfrentamiento utilizan otra vez la educación como un arma arrojadiza política e ideológica", ha aseverado.

En declaraciones a los periodistas en el CEIP Marie Cure de Sevilla, donde ha participado en la celebración del Día de Andalucía, Imbroda ha señalado que "respeta" la opinión de los distintos colectivos, pero se pregunta "qué se puede temer" por el hecho de que este decreto "vaya dirigido fundamentalmente a las familias y se le da libertad de elección".

"Es muy complicado porque la educación concertada está solo en el 18% del territorio andaluz", entonces "aquellos que de alguna manera viven del enfrentamiento creo que utilizan otra vez la educación como un arma arrojadiza política e ideológico", ha señalado, para incidir en que "es una huelga ideológico y no una huelga que tenga que ver con la educación".

Ha señalado que es consejero de Educación "del sistema educativo en su globalidad y pretende serlo de la educación en mayúsculas" y ha insistido en que "tenemos que estar centrados en nuestros niños fundamentalmente". "Creo que este debate o este enfrentamiento pública-concertada que algunos afloran periódicamente solo lo hacen porque necesitan argumentos ideológicos para la confrontación".

"Esta huelga no está justificada y recomiendo que se lean el decreto de escolarización", ha afirmado Imbroda, quien ha manifestado que "no vivimos en la época de la información, sino de la desinformación interesada, y como hoy no tenemos tiempo ni paciencia solo nos quedamos con el titular y no profundizamos". De este modo, ha apuntado que en el curso 19/20, con un matriculación de 13.000 niños menos en Primaria por la bajada de la natalidad, "se perdieron 487 unidades públicas, pero se abrieron 220 unidades públicas en Secundaria, 130 en Educación Especial y 166 más en FP".

"Desmantelar la educación pública es un mantra que utilizan algunos permanentemente pero no lo justifican, no lo argumentan con hechos de verdad", ha lamentado el titular de Educación, que destaca que en las escuelas rurales "hay mil niños menos escolarizados, se han suprimido siete unidades públicas, pero se han cogido 114 docentes más" porque "apostamos por la calidad educativa".

Ha recordado que en el curso 16/18 "se suprimieron 317 unidades públicas y se echó fuera a 317 docentes", pero, se pregunta, "el PSOE quería desmantelar la educación pública", pues "estoy convencido que no y que lo que hacía era ajustarse a las necesidades de la escolarización", afirma.

"No me gusta entrar en ese juego de achacar a los de antes lo sucedido, pero sorprende que se trate de retorcer la realidad, como si la educación fuera para mí un objeto de desmantelamiento y privatización", ha incidido el consejero, que critica que el PSOE "le venga diciendo esto cuando se ha dedicado los últimos años a externalizar servicios".