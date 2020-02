PSOE-A exige a Imbroda "que no hable de libertad educativa cuando quiere decir negocio" con la enseñanza pública

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha exigido este jueves al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) y al consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, "que no hablen de libertad educativa cuando quieren decir negocio" con la enseñanza pública. "Que no mercadeen con la educación pública y no jueguen con el presente y futuro de Andalucía que es la escuela pública", ha dicho el PSOE-A, que ha garantizando su apoyo a la huelga general educativa del próximo 4 de marzo contra la "imposición de un nuevo decreto de escolarización que favorece a la privada y la concertada en detrimento del sistema público de enseñanza".

Así se ha pronunciado la portavoz del PSOE-A en materia de Educación Beatriz Rubiño, quien ha mantenido en el Parlamento un encuentro con una representación de las 73 trabajadoras de escuelas públicas despedidas, "sin subrogación de sus contratos al pasar sus centros al sistema público, sin trabajo, sin desempleo y sin respuestas de la Consejería de Educación ni de su titular". Rubiño ha acusado a Imbroda de mirar "hacia otro lado y mostrarse incapaz de dar solución", mientras demuestra que "cree más en negocios privados que en defender la enseñanza pública".

Rubiño ha incidido en que estas antiguas trabajadoras de escuelas infantiles, junto a colectivos fundamentales como el personal técnico de integración social y las intérpretes de lengua de signos, "se suman el 4 de marzo a una huelga general educativa sin precedentes", convocada porque las derechas "han levantado en pie de guerra a toda la comunidad educativa en un año de gestión", incluyendo a los principales sindicatos de la enseñanza, las Ampas y entidades estudiantiles.

La portavoz socialista ha reiterado el respaldo del PSOE a la comunidad educativa que "sale a la calle a decir que no se puede hacer negocio con la educación andaluza, que el alumnado necesita una enseñanza pública y de calidad frente a un decreto de escolarización publicado sin consenso y que favorece a la privada y la concertada". Ha denunciado que el Gobierno andaluz pretende así generar "guetos" en la enseñanza en la comunidad y dejar la escuela pública con cabida "sólo para niños y niñas con problemas de integración, con menor nivel económico o con necesidades educativas especiales".

Beatriz Rubiño ha criticado que el consejero de Educación se muestre "más preocupado por sus negocios o antiguos negocios que de poner sobre la mesa las medidas, soluciones y presupuesto que necesita" en sistema público andaluz. Ha señalado las noticias publicadas que "relacionan a Imbroda con actividades privadas; por una parte, la cesión del Instituto Andaluz del Deporte en Málaga para una actividad privada lucrativa, que en un solo día consiguió en inscripciones más de 50.000 euros, y por otra, que en los últimos meses ha otorgado autorización a centros de formación profesional de la empresa que él mismo encabezaba hasta no hace tanto tiempo, cuando la normativa de incompatibilidades marca que se tiene que inhibir en estas decisiones".

Ante este panorama, la dirigente socialista ha insistido en que desde el PSOE "vamos a defender siempre una educación pública de calidad que nos iguala", respaldando el 4 de marzo a la comunidad educativa que sale a la calle para decir "no al decreto de escolarización" de las derechas.

Beatriz Rubiño se ha referido también a la propuesta de Imbroda de construir comedores en los centros escolares y ha mostrado "dudas" ante un programa piloto que "puede suponer desvío de negocio a lo privado, es decir, a empresas y a qué empresas se da la capacidad para construir y gestionar cocinas" en colegios públicos. "Queremos transparencia y que la alimentación de niños y niñas sea de máxima calidad", según ha advertido la dirigente socialista.