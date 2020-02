Educación desvincula a Imbroda de la tramitación iniciada en 2018 para una autorización al centro privado que administró

SEVILLA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Deporte ha querido dejar claro este jueves que el titular del departamento, Javier Imbroda (Cs), "no intervino en ningún momento en la tramitación" de una autorización de funcionamiento iniciada en noviembre de 2018 para la empresa privada de formación Medac, de la que fue administrador único hasta 2014, y de la que se desvinculó accionarialmente unos diez días antes.

Así lo relata la Consejería en un comunicado después de que, tanto desde las filas del PSOE-A como de Adelante Andalucía hayan pedido explicaciones a Imbroda por un posible "incumplimiento" de la Ley de Incompatibilidades al conceder autorizaciones de funcionamiento a la referida empresa de formación de la que fue administrador.

Desde la Consejería han replicado que el proceso de autorización para la apertura y funcionamiento de los centros docentes privados son "procedimientos administrativos sin capacidad discrecional", y Javier Imbroda "dejó de tener vinculación accionarial" con la empresa Medac "el 8 de noviembre de 2018", antes de presentarse a las elecciones autonómicas andaluzas del 2 de diciembre de 2018 y, por tanto, también antes de su nombramiento como consejero en enero de 2019.

Así, subrayan que Imbroda "cesó en 2014 como administrador único de esa sociedad, por lo que, desde entonces y hasta el 8 de noviembre de 2018, su vinculación con Medac sólo fue accionarial", y "no ha tenido cargos en la citada empresa ni de gestión, ni de dirección, ni de asesoramiento o administración".

También remarcan que los centros docentes Medac "son exclusivamente privados" y "no reciben subvenciones de la Consejería de Educación y Deporte, ni ayudas", además de que "no pertenecen al régimen de conciertos educativos y ni siquiera han sido solicitantes de conciertos educativos", y "no tienen vinculación con la Administración".

La Consejería aclara también que, según el Decreto 109 de 1992, sobre autorizaciones de enseñanzas a centros docentes privados, "que elaboró el Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, la Administración está obligada a conceder siempre la autorización administrativa a todos los centros que cumplan los requisitos".

"Son, por tanto, procedimientos administrativos sin capacidad discrecional", según insiste la Consejería, que sobre el expediente por el que se le piden explicaciones a Imbroda aclara que el inicio del mismo "está registrado el 19 de noviembre de 2018", y "el consejero había vendido sus acciones el 8 de noviembre de 2018", por lo que "no intervino en su tramitación en ningún momento".

De igual modo, la Consejería detalla que, "en el total del histórico de Andalucía, las autorizaciones de enseñanzas a centros privados, por parte de la anterior Administración" socialista, "superan el millar".

Desde que fue nombrado consejero de Educación y Deporte el 22 de enero de 2019, Javier Imbroda "ha firmado autorizaciones de enseñanzas de Formación Profesional en centros privados que cumplían los requisitos a distintas empresas", según confirma el departamento, que aclara que "22 centros de 17 empresas entraron en funcionamiento en 2019".

Finalmente, apunta que, "de los 13 centros que tiene Medac en Andalucía en funcionamiento, diez fueron autorizados por la Administración anterior y los tres autorizados en 2019 iniciaron sus expedientes en 2018".