El Imdeco aprueba las bases de la convocatoria de ayudas al fomento del deporte por 833.000 euros

CÓRDOBA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejo rector del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ha aprobado este martes las bases de la convocatoria de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el fomento del deporte en 2026, con un presupuesto global de 833.000 euros.

Según ha informado el Ayuntamiento, por líneas de actuación, la Línea 1, destinada a la participación de entidades deportivas en competiciones oficiales federadas, cuenta con una dotación de 270.000 euros, mientras que la Línea 2, dirigida a la participación de deportistas individuales en competiciones oficiales federadas, dispone de 20.000 euros.

Las carreras populares (Línea 3) cuentan con 55.000 euros, consolidándose como un elemento clave en la promoción del deporte base y la participación ciudadana. Por su parte, las escuelas deportivas (Línea 4) concentran una de las mayores dotaciones, con 306.000 euros, reflejando la apuesta estratégica por la formación, la cantera y la práctica deportiva desde edades tempranas.

En cuanto a los eventos deportivos (Línea 5), disponen de 72.000 euros, contribuyendo a dinamizar la ciudad y a reforzar su proyección como sede de competiciones. Y la Línea 6, destinada a la participación de equipos en competiciones nacionales, cuenta con 110.000 euros, apoyando el crecimiento y la consolidación de clubes en categorías de mayor nivel competitivo.

A estas líneas de concurrencia competitiva se suman además los clubes y eventos deportivos de especial relevancia que recibirán apoyo municipal a través de convenios nominativos, que alcanzan un importe total de 433.400 euros. De este modo, la inversión global del Imdeco en apoyo al tejido deportivo cordobés, sumando concurrencia competitiva y subvenciones nominativas, asciende a 1.266.400 euros.

En este sentido, desde el Imdeco se trabaja para "agilizar al máximo la tramitación de estos convenios, con el objetivo de que los proyectos beneficiarios puedan disponer de las ayudas al término de la temporada, facilitando así su viabilidad, planificación y continuidad".

En esta convocatoria también se han incrementado los límites máximos de las líneas 1 y 6, con el objetivo de "adaptarse a la realidad económica de las competiciones y posibilitar que estas partidas sean susceptibles de ampliación de crédito si así lo requiere la demanda".

Desde el Imdeco se ha incidido, además, en "la importancia de cumplir rigurosamente los plazos establecidos en el procedimiento, tanto en la presentación de solicitudes como en la justificación de las ayudas, ya que ello garantiza la correcta tramitación administrativa y permite que los fondos lleguen en tiempo y forma a los beneficiarios".