El Imdeec consolida una red de más de 50 entidades para impulsar el emprendimiento juvenil en Córdoba

Torrent (centro), junto a miembros participantes en la iniciativa. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (Imdeec), ha culminado la ejecución del programa 'Emprendedores de Córdoba con Futuro' (Córdoba Emprende+), una iniciativa cofinanciada por la Fundación Incyde dentro del Programa FSE+ de Empleo Juvenil 2021-2027. La actuación ha permitido consolidar un modelo de intervención sociolaboral enfocado a dinamizar el talento joven y activar el autoempleo en la ciudad.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, el principal logro y legado de la iniciativa trasciende las cifras de ejecución directa: se trata de la constitución y consolidación de la Red de Agentes Clave para el Emprendimiento Juvenil. Esta alianza aglutina a más de 50 organizaciones y colectivos de los ámbitos social, educativo, empresarial y tercer sector (como CECO, AJE, ATA, UCO, Fundación Don Bosco, Adsam o CIC Batá, entre otras).

A través de la firma de protocolos de colaboración a coste cero, el Imdeec ha logrado estructurar un ecosistema colaborativo y permanente para la derivación, apoyo y acompañamiento de los proyectos emprendedores en los propios barrios de Córdoba. A este respecto, la presidenta del Imdeec, Blanca Torrent, ha señalado que "el Imdeec ya no es únicamente una institución que gestiona ayudas o imparte cursos, hoy nos hemos transformado en el gran conector del ecosistema emprendedor de Córdoba".

Con este proyecto, ha proseguido, se ha "demostrado el éxito rotundo de trabajar en red de la mano del tejido asociativo, empresarial y social, uniendo el talento de nuestros jóvenes con las oportunidades reales de la ciudad para que ninguna buena idea se quede por el camino".

Frente a las debilidades habituales identificadas en los canales institucionales y los registros oficiales para conectar con la juventud inactiva, el proyecto ha demostrado ser una clara fortaleza del Imdeec.

Mediante un despliegue de proximidad, microencuentros dinamizados en entornos de confianza y campañas adaptadas a sus códigos digitales (bajo el nombre 'Inspiractiva Córdoba'), el programa ha logrado impactar directamente a 457 jóvenes cordobeses de entre 16 y 30 años. El trabajo conjunto con entidades del tercer sector que intervienen en zonas desfavorecidas ha permitido superar las barreras de desconfianza burocrática y desafección hacia los registros administrativos, posicionando al Imdeec como una administración cercana y accesible.

Para Blanca Torrent esta capacidad de penetración territorial marca la diferencia, subrayando que "frente a la desconexión que sufren muchos jóvenes alejados de los circuitos tradicionales de empleo, el Imdeec ha demostrado una capacidad sin precedentes para llegar hasta donde ellos están, entrar en sus barrios y ganarse su confianza. Romper esa brecha e ir a buscar el talento a la calle ha sido nuestra mayor fortaleza".

Uno de los impactos más valiosos de la intervención ha sido su capacidad como revulsivo para dinamizar a este sector de la población. Tras participar en las acciones de sensibilización y diagnóstico, 65 jóvenes (un 71,4% de los participantes formalizados en el itinerario de seguimiento) han decidido reactivarse e integrarse de nuevo en itinerarios de educación y formación profesional no reglada (tales como logística, comercio, hostelería, peluquería u oficios).

El programa ha servido como palanca de motivación para que jóvenes que se encontraban sin estudiar ni trabajar retomen su cualificación para mejorar su empleabilidad. En este sentido, la presidenta del Imdeec ha afirmado que "el verdadero éxito de un programa público se mide en las oportunidades que abre. Saber que más del 70% de los chicos que han pasado por el itinerario han decidido volver a formarse y tomar las riendas de su futuro demuestra que el emprendimiento y la orientación son herramientas de transformación vital indispensables".

BALANCE FINAL

El balance final del programa refleja una sobresaliente respuesta e implicación por parte de las jóvenes cordobesas. Del total de 457 personas alcanzadas en las fases de dinamización, 272 han sido mujeres (un 59,5 %). Esta determinación se ha visto ratificada en los resultados de retención y éxito empresarial: el 88,8 % de los diplomas acreditativos expedidos tras completar las 200 horas de formación intensiva han sido obtenidos por mujeres.

Asimismo, la representación femenina ha liderado la creación de nuevos proyectos de negocio puestos en marcha tras la finalización del programa (en sectores como la artesanía e impresión 3D o la estética).

Para Torrent, estos datos confirman el papel clave de la mujer en el tejido socioeconómico local, remarcando que "la respuesta y el liderazgo de las mujeres jóvenes en este programa ha sido extraordinario. Han demostrado una madurez, una resiliencia y una determinación ejemplares, encabezando tanto la finalización de los itinerarios formativos como la creación de las nuevas iniciativas empresariales que nacen en nuestra ciudad gracias a este proyecto".