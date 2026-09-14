Moscú aplaude el llamamiento de Trump a Zelenski para que ponga fin a sus ataques a la industria petrolera de Rusia

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Alexander Kazakov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha aplaudido este lunes el llamamiento realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, para que las fuerzas ucranianas pongan fin a sus ataques contra la industria petrolera rusa por sus repercusiones sobre la economía mundial.

"Todo llamamiento a que el régimen de Kiev detenga sus ataques contra infraestructura económica pacífica solo puede ser aplaudido", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS, un día después de las palabras de Trump sobre este tema.

Trump destacó el domingo desde Irlanda que "Zelenski tiene que hacer una sola cosa". "Tiene que parar de atacar el combustible diésel de Rusia. Que ataque otros objetivos, pero no el combustible diésel porque está provocando escasez de diésel", dijo, antes de argumentar que los problemas del sector petrolero mundial "no tienen que ver con Oriente Próximo", a pesar de la guerra de Estados Unidos contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El dirigente estadounidense desveló además que ya ha hablado con Zelenski al respecto. "No ataques el diésel porque está afectando al mundo. No queremos que ataque al diésel", insistió, ante el aumento de los ataques ucranianos con drones contra la industria petrolera rusa para intentar generar problemas logísticos a la maquinaria bélica rusa en su invasión de Ucrania, con aparatos que tienen cada vez un alcance mayor.