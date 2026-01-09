Un incendio en un trasformador deja sin luz a parte del barrio del Albaicín en Granada: hay 350 clientes afectados

Archivo - Imagen de un vehículo de bomberos. Archivo. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El incendio en un transformador en el barrio del Albaicín situado junto al Colegio Ave María San Cristóbal mantiene sin luz desde esta mañana a parte de los vecinos de este barrio.

Fuentes de Endesa han señalado a Europa Press que la avería afecta a 350 clientes. La previsión de trabajo por el momento es hasta las nueve de la noche, pero los técnicos están haciendo todo lo posible para acelerarlo.

Tienen que cambiar dos cuadros de baja tensión afectados y revisar el resto de elementos para garantizar que no se han visto afectados.

El incendio se registró por causas que no han trascendido en torno a las 11,35 horas en este centro de transformación situado en la carretera de Murcia, según han detallado a Europa Press fuentes del 112.

Los alertantes informaron de que el transformador estaba dentro de las instalaciones de un colegio sin que se hubieran producido heridos, puesto que las personas habían salido por su propio pie.

El 112 dio aviso a los Bomberos, los servicios sanitarios, Policía Local y Policía Nacional, así como a la Junta de Andalucía y a la empresa suministradora.

El incendio fue extinguido y se desconoce qué lo originó. Desde Endesa explican que una vez que se reponga el suministro se analizarán los elementos dañados para determinar qué ha podido ocurrir.