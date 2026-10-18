La Infanta Elena visita las Caballerizas Reales y conoce de cerca el proyecto de Córdoba Ecuestre

La infanta Elena visita las Caballerizas Reales de Córdoba. - CÓRDOBA ECUESTRE

CÓRDOBA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Caballerizas Reales de Córdoba han recibido este domingo la visita de Su Alteza Real la Infanta Doña Elena, una presencia especialmente significativa para Córdoba Ecuestre, que ha compartido con ella el trabajo que desarrolla desde en torno al caballo, la cultura ecuestre y la difusión del Pura Raza Española.

Según ha destacado la entidad en una nota, la visita tiene un significado especial por el vínculo establecido con Su Alteza Real durante la participación de Córdoba Ecuestre en el CHIO Aachen 2025, donde España fue el país invitado de esta prestigiosa cita internacional.

En ese momento, la Infanta Elena acompañó a la delegación española, que estuvo presente en la ceremonia inaugural y pudo disfrutar de las actuaciones de Córdoba Ecuestre, que llevó hasta Aquisgrán una representación de su espectáculo Pasión y Duende del Caballo Andaluz. El CHIO Aachen destacó entonces el protagonismo de Córdoba Ecuestre dentro de la programación dedicada a España.

Durante aquel encuentro, la Infanta manifestó su interés por conocer las Caballerizas Reales de Córdoba, un lugar que todavía no había tenido ocasión de visitar. Ese compromiso se ha materializado este domingo con una visita que ha permitido mostrarle las instalaciones, el trabajo de Córdoba Ecuestre y el proyecto que la institución desarrolla.

Durante su recorrido, Su Alteza Real se ha interesado por el Centro Internacional del Caballo (CIC) y por las diferentes iniciativas que se desarrollan en las Caballerizas Reales. Asimismo, ha firmado en el Libro de Honor de Córdoba Ecuestre y ha disfrutado de algunos de los números del espectáculo Pasión y Duende del Caballo Andaluz, pudiendo conocer de cerca el trabajo de los jinetes, amazonas y caballos que forman parte de este proyecto.

La visita ha estado marcada por la cercanía y naturalidad de la Infanta Elena, vinculada al mundo del caballo y amazona en activo, que tuvo también ocasión de saludar a los numerosos visitantes presentes en las Caballerizas Reales. La organización ha destacado "su actitud cercana que despertó numerosas muestras de afecto y reconocimiento por parte del público, que quiso trasladarle personalmente su consideración y aprecio".

Para Córdoba Ecuestre, la presencia de Su Alteza Real representa "un reconocimiento especialmente valioso al trabajo desarrollado durante más de dos décadas para preservar, difundir y proyectar la cultura ecuestre española".

Asimismo, su visita ha adquirido "un significado especial" al producirse en las propias Caballerizas Reales, un espacio inseparable de la historia del caballo español y directamente vinculado al origen y desarrollo del Pura Raza Española. Es precisamente desde este lugar donde Córdoba Ecuestre desarrolla su proyecto de recuperación y proyección del patrimonio ecuestre, conjugando tradición, formación, espectáculo, deporte y cultura.

La institución ha agradecido profundamente a Su Alteza Real la Infanta Doña Elena "su visita, su interés y la sensibilidad que ha demostrado hacia el proyecto de Córdoba Ecuestre y hacia el patrimonio ecuestre de Córdoba".