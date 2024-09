Investigan la utilidad de la pulpa de aceituna en la alimentación del ganado vacuno

CÓRDOBA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Operativo 'Bovinolive. Obtención sostenible de carne y leche vacuno por aprovechamiento biocircular de subproductos del aceite de oliva' trata de determinar "la utilidad de la pulpa de aceituna en la alimentación de los terneros de engorde y las vacas de ordeño".

Tal y como ha indicado el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3) en una nota, así lo ha asegurado el participante del proyecto e investigador ceiA3 Andrés Luis Martínez, del grupo 'Ciencia Animal | AGR-195' de la Universidad de Córdoba (UCO), al especificar que, en rumiantes, "los subproductos fibrosos son siempre muy interesantes y son una alternativa útil a otras materias primas que compiten con la alimentación de otras especies domésticas como cerdos o aves", y para saber su utilidad, ha añadido, "hay que probarlo experimentalmente y es lo que hemos hecho en este trabajo".

En los ensayos llevados a cabo en explotaciones socias de Dcoop S. Coop. And. y de Alba Ganaderos S. Coop. And., tanto con terneros como con vacas de ordeño "se ha reemplazado una parte de la alimentación convencional por una cantidad de pulpa de aceituna" para demostrar que esta ración, "no afecta negativamente a los parámetros productivos y saber si la pulpa de aceituna podría tener un efecto sobre la calidad del producto final".

En el laboratorio, la investigadora adscrita al ceiA3 del grupo 'Lactología y tecnología de la carne | AGR-120' de la UCO Carmen Avilés ha señalado que "se está evaluando la calidad de la carne de terneros de engorde" tras la suplementación de su dieta con "este subproducto de la industria del olivar".

Asimismo, ha explicado, se está estudiando "si hay alguna repercusión en parámetros tecnológicos como la capacidad de retención de agua de esta carne, el color o la textura que, además de a nivel sensorial, los medimos instrumentalmente a través de un texturómetro o de un colorímetro".

La composición de la carne, o lo que es lo mismo, el porcentaje de humedad, proteína y grasa, y la naturaleza de esa grasa (perfil de ácidos grasos) se analizarán durante los próximos ensayos de este proyecto. La variación de este perfil, "puede ser una ventaja de la alimentación con pulpa de aceituna, ya que, si los animales en cuya ración se incluye este subproducto presentan una grasa más insaturada, estaremos obteniendo una carne más saludable".

La experta ha manifestado que las técnicas que se emplearán "pueden llegar a ser muy esclarecedoras" al recordar que no existen muchas investigaciones sobre el efecto de la ración en la calidad de la carne en animales alimentados con pulpa de aceituna, ya que "no sabemos cómo afecta al perfil de compuestos volátiles que son determinantes para atributos sensoriales como el olor, el aroma o el sabor" ni a los compuestos fenólicos, "no sabemos si va a quedar algún tipo de huella de esa alimentación con pulpa de aceituna en lo que es el producto".

Respecto al análisis sensorial, ha anunciado la experta, "se está diseñando un panel de consumidores para dar a probar esta carne y conocer si hay alguna diferencia a nivel subjetivo".

El grupo está compuesto por Dcoop Sociedad Cooperativa Andaluza (SCA), Alba Ganaderos SCA y el ceiA3 junto a la Universidad de Córdoba a través de los grupos de investigación 'Ciencia Animal|AGR-195' y 'Lactología y tecnología de la carne | AGR-120'.

El proyecto está financiado a través de los fondos europeos agrícolas de desarrollo rural (Feader) y cofinanciado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en la convocatoria para el Funcionamiento de Grupos Operativos Regionales de la Asociación Europea de Innovación en Materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícola (EIP AGRI) de 2022.