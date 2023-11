IU Córdoba se desmarca de la manifestación "auspiciada por elPP para eludir su responsabilidad" en La Colada

CÓRDOBA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU Córdoba, Sebastián Pérez, ha reafirmado el "firme compromiso" de su formación en la lucha "contra la contaminación" y "por la potabilización" del agua del embalse de La Colada, y ha anunciado que IU se desmarca de la manifestación convocada para el domingo en Córdoba por las mancomunidades de Los Pedroches y El Guadiato, que "no tiene un manifiesto consensuado", y que está "auspiciada por el PP, para eludir su responsabilidad" en La Colada.

Según ha informado IU en una nota, Pérez ha explicado que "la falta de consenso y claridad en las reivindicaciones planteadas para la manifestación" han llevado a IU a reforzar su posición en "la búsqueda de soluciones sostenibles y efectivas para abordar un problema que afecta a aproximadamente 80.000 personas en el Norte de la provincia".

En este punto ha recordado que IU "siempre ha abogado por la erradicación de la contaminación en La Colada y por la potabilización de la misma", y ha señalado a la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, como "responsable absoluta de esta situación. Por eso, "mientras la Junta y el PP en Córdoba buscan desviar la atención para confrontar con el Gobierno central, IU insiste en que es necesario abordar la contaminación desde sus raíces".

En este contexto, IU hace un llamamiento a la "transparencia y la honestidad en la gestión de la crisis del agua en La Colada. Es tiempo de asumir responsabilidades y trabajar conjuntamente en soluciones efectivas para garantizar un suministro de agua de calidad".

Entre las soluciones propuestas por IU destaca "la construcción de una nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), de última generación, considerada como la más importante para abordar de manera integral el problema". Así, frente a las propuestas del PP, IU se opone a la "mezcla de agua contaminada, en este caso de La Colada, con otra agua, como la de Puente Nuevo, solo para diluir la contaminación y no ofrecer agua de calidad".

Defienden desde IU la necesidad del trasvase "solo en caso de necesidad urgente, si en los próximos meses no llueve lo suficiente para almacenar agua en Sierra Boyera y La Colada". No obstante, IU ha aclarado que "esta medida de trasvase, a diferencia de lo afirmado por el PP, no se implementaría antes de dos años, como mínimo".

Finalmente, la dirección provincial de IU se compromete a mantenerse "vigilante y trabajar incansablemente en defensa de la salud y bienestar de la ciudadanía, priorizando la resolución definitiva de la contaminación del agua en La Colada".