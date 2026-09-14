IU emplaza a Moreno a "defender el derecho a votar" de descendientes de emigrantes andaluces

Archivo - El diputado Toni Valero en una imagen de archivo. - IU - Archivo

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía, Toni Valero, ha señalado este lunes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "debería defender" el derecho a votar en España de descendientes de andaluces que "tuvieron que emigrar".

En un audio remitido a los medios, el también diputado del grupo Sumar por la provincia de Málaga se ha pronunciado así al hilo de la orden dictada la semana pasada por el Tribunal Supremo (TS) en sus medidas cautelares sobre la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como 'ley de nietos'.

En concreto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal decidió la semana pasada atender las peticiones de Vox y Iustitia Europa y suspendió cautelarmente --hasta que dicte sentencia-- el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la citada norma, así como las nuevas altas en el mismo, salvo que acrediten que descienden de exiliados españoles.

Toni Valero ha aprovechado esta cuestión para proclamar que "hay una Andalucía que no puede olvidar", la de "quienes tuvieron que marcharse, hicieron una maleta, dejaron atrás su pueblo, su familia, su tierra y emigraron buscando un futuro".

"Hoy, sus hijos y nietos y bisnietos quieren recuperar también aquello que nunca dejaron de sentir, su vínculo con España, con Andalucía y su derecho a votar", ha sostenido Valero antes de criticar que "el auto del (Tribunal) Supremo pone obstáculos a ese derecho, y la Junta Electoral (Central) ha aceptado sus efectos".

El dirigente andaluz de IU ha llamado la atención acerca de que tanto el PP como el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "aplauden" esta decisión del TS, y ha invitado a preguntarse si una democracia "puede poner trabas al voto de quienes son españoles y descienden de aquellos andaluces que un día tuvieron que emigrar", así como si eso puede hacerse "precisamente cuando se acercan unas elecciones generales".

"Esto no va de papeleo; esto va de derechos, de democracia y de memoria", ha sentenciado Valero antes de agregar que "aquellos andaluces que tuvieron que marcharse no dejaron de ser andaluces, y sus hijos, sus nietos y sus bisnietos tampoco pueden ser tratados como españoles de segunda", de modo que Juanma Moreno "debería defenderlos".

El presidente de la Junta --según ha continuado Valero-- "debería defender a quienes tuvieron que emigrar, y debería defender su derecho a que su voz cuente". "Porque quien tiene derecho a ser español tiene derecho a votar, y Andalucía no puede permanecer callada cuando se intenta silenciar la voz de quienes un día tuvieron que marcharse", ha concluido el líder andaluz de IU su razonamiento.